Агаларов: «Уфа» — клуб с амбициями. Будет задача вернуться в РПЛ»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов высказался о вылете команды из РПЛ.
«Куда дальше? В следующие сезоны, так скажем, в следующие игры. Не могу ничего сказать, у меня действующий контракт с «Уфой». Пока в ФНЛ.
Если остаюсь, то задача у «Уфы» вернуться? Не знаю, нам ничего не объявляли по этому поводу, но думаю, что «Уфа» – клуб с амбициями, и будет задача вернуться в РПЛ», – сказал Агаларов.
- Уфимцы рискуют лишиться профессионального статуса.
- Команда может заявиться в ФНЛ-2 вместо ФНЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Матч ТВ»