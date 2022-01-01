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Агаларов: «Уфа» — клуб с амбициями. Будет задача вернуться в РПЛ»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов высказался о вылете команды из РПЛ.

«Куда дальше? В следующие сезоны, так скажем, в следующие игры. Не могу ничего сказать, у меня действующий контракт с «Уфой». Пока в ФНЛ.

Если остаюсь, то задача у «Уфы» вернуться? Не знаю, нам ничего не объявляли по этому поводу, но думаю, что «Уфа» – клуб с амбициями, и будет задача вернуться в РПЛ», – сказал Агаларов.

  • Уфимцы рискуют лишиться профессионального статуса.
  • Команда может заявиться в ФНЛ-2 вместо ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +32072

    oyabun 1 час назад

    Вообще странная ситуация - лучший бомбардир прошедшего сезона Премьер лиги никому в ней на следующий сезон не нужен? Впрочем еще не вечер. Думаю, все же кто то его выкупит.

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    Рейтинг: +2772

    FRZZ > oyabun 1 час назад

    Конечно выкупит кто-то, забивных форвардов очень мало в РПЛ, а у Агаларова чутье голевое есть.

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    Рейтинг: +7606

    R_a_i_n 3 часа назад

    Не знаю как Уфа. У Газизова амбиции те еще.

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