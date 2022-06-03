Агаларов: «Уфа» — клуб с амбициями. Будет задача вернуться в РПЛ»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов высказался о вылете команды из РПЛ.

«Куда дальше? В следующие сезоны, так скажем, в следующие игры. Не могу ничего сказать, у меня действующий контракт с «Уфой». Пока в ФНЛ.

Если остаюсь, то задача у «Уфы» вернуться? Не знаю, нам ничего не объявляли по этому поводу, но думаю, что «Уфа» – клуб с амбициями, и будет задача вернуться в РПЛ», – сказал Агаларов.

Уфимцы рискуют лишиться профессионального статуса.

Команда может заявиться в ФНЛ-2 вместо ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?