Агаларов – о вылете «Уфы» из-за гола на 93-й минуте: «Как будто душу вытащили»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своих эмоциях в концовке ответного стыкового матча с «Оренбургом» (1:2).

Башкирская команда пропустила 2-й гол на 93-й минуте.

Из-за этого уфимцы вылетели из РПЛ и теперь рискуют лишиться профессионального статуса.

«Нервничал, не мог смотреть, сидеть. Смотрел в раздевалке по телевизору. 93-я минута, сначала закрылся в душевой, просто ничего не делал, вышел на 93-й – пропустили. Как будто душу вытащили.

Летали ли бутылки от злости? А смысл? У меня не летали, а так в раздевалке было горячо после игры.

Трагедия? В жизни так случается, где-то бог дал, где-то – взял. Обидно, но жизнь на этом не заканчивается, нужно двигаться дальше и смотреть вперед в будущее с высоко поднятой головой», – сказал Агаларов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?