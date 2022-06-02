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«Реал» не будет платить за Чуамени более 60 миллионов. Он может уйти в «ПСЖ»

Будущее полузащитника «Монако» Орельена Чуамени остается неопределенным.

Футболист хочет перейти в «Реал», однако мадридский клуб не собирается покупать его любой ценой. Последнее предложение испанцев – 60 миллионов евро плюс бонусы до 10 миллионов.

За 22-летнего француза также ведет борьбу «ПСЖ», предлагающий за него на 20 миллионов больше.

  • Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +176

    Fialet 9 минут назад

    Нехрен делать Чукчамени в Реале.

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    Рейтинг: +1036

    mama1991 28 минут назад

    эти урки из парижа его и купят, дадут этому туземцу чуто больше деняк, им та че надо? брюлики в уши, штаны реперские и бейсболки

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