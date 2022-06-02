«Реал» не будет платить за Чуамени более 60 миллионов. Он может уйти в «ПСЖ»

Будущее полузащитника «Монако» Орельена Чуамени остается неопределенным.
Футболист хочет перейти в «Реал», однако мадридский клуб не собирается покупать его любой ценой. Последнее предложение испанцев – 60 миллионов евро плюс бонусы до 10 миллионов.
За 22-летнего француза также ведет борьбу «ПСЖ», предлагающий за него на 20 миллионов больше.
- Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Marca