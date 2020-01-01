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«Тебя судят без доказательств». Депай поддержал Промеса, опубликовав фото Квинси с Кубком России

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поддержал нападающего «Спартака» Квинси Промеса, опубликовав его фото с Кубком России.

  • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.
  • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
  • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

«Горжусь, что ты можешь выстоять, когда люди, ничего не знающие о твоей жизни, судят тебя без каких-либо доказательств. Они говорят всякое, но ты все равно делаешь свою работу.

Я знаю, что для тебя значит этот трофей, что тебе пришлось сделать в этом сезоне, и при этом всем ты еще и забиваешь победный гол! Боже, защити моего брата и очисти его пути, ибо он – Твое дитя», – написал Депай в соцсети.

Фотография Промеса в соцсети Депая

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7565

    R_a_i_n 1 час назад

    Наверно единственный легионер, который точно останется в России)))

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