«Тебя судят без доказательств». Депай поддержал Промеса, опубликовав фото Квинси с Кубком России

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поддержал нападающего «Спартака» Квинси Промеса, опубликовав его фото с Кубком России.

Промесу грозит до 4 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.

Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.

Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

«Горжусь, что ты можешь выстоять, когда люди, ничего не знающие о твоей жизни, судят тебя без каких-либо доказательств. Они говорят всякое, но ты все равно делаешь свою работу.

Я знаю, что для тебя значит этот трофей, что тебе пришлось сделать в этом сезоне, и при этом всем ты еще и забиваешь победный гол! Боже, защити моего брата и очисти его пути, ибо он – Твое дитя», – написал Депай в соцсети.

Фотография Промеса в соцсети Депая

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