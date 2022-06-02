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  • Шиманьски может вслед за Шварцем уйти из «Динамо» в «Герту»

Шиманьски может вслед за Шварцем уйти из «Динамо» в «Герту»

2 июня 2022, 12:53
8

«Герта» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски.

Переход 23-летнего футболиста в берлинский клуб может состояться благодаря Сандро Шварцу, который сегодня возглавил команду.

Тренеру очень нравилось работать с поляком, и он постарается воссоединиться с ним в «Герте».

  • Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
  • Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: Sport.pl
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Герта Шиманьски Себастьян Шварц Сандро
Комментарии (8)
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vladik12
1654164322
Добротный сценарий.
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acor94
1654164690
20 лямов и забирайте
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neim
1654166536
Да уж, замену найти будет не просто.
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Беспонтий
1654166538
да им обоим в пояс ещё долго держались хотя обидно
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orlovcar
1654173337
началось дербалово((
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вальтер79
1654334522
оздоев спешит на замену шимански))
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житель СПб
1654351353
Увы, но это логично. Шиманьски может стать одной из европейских футбольных звезд.
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