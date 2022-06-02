Шиманьски может вслед за Шварцем уйти из «Динамо» в «Герту»

«Герта» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски.

Переход 23-летнего футболиста в берлинский клуб может состояться благодаря Сандро Шварцу, который сегодня возглавил команду.

Тренеру очень нравилось работать с поляком, и он постарается воссоединиться с ним в «Герте».

Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».

Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.

Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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