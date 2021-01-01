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Шиманьски может вслед за Шварцем уйти из «Динамо» в «Герту»

«Герта» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски.

Переход 23-летнего футболиста в берлинский клуб может состояться благодаря Сандро Шварцу, который сегодня возглавил команду.

Тренеру очень нравилось работать с поляком, и он постарается воссоединиться с ним в «Герте».

  • Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
  • Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: Sport.pl

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2647

    acor94 27 минут назад

    20 лямов и забирайте

    0
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    Рейтинг: +7543

    vladik12 33 минуты назад

    Добротный сценарий.

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