Финалиссима-2022. Италия на «Уэмбли» сыграет с Аргентиной

Сегодня пройдет Финалиссима-2022 – товарищеский матч сборных Италии и Аргентины.
Это игра между действующими победителями Евро-2020 и Кубка Америки-2021.
- Матч состоится на «Уэмбли». Начало – в 21:45 по московскому времени.
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Победитель матча получит Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА. Он весит 8,5 кг, а его длина – 45 сантиметров.
Фото: УЕФА
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Бомбардир»