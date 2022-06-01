Финалиссима-2022. Италия на «Уэмбли» сыграет с Аргентиной

Сегодня пройдет Финалиссима-2022 – товарищеский матч сборных Италии и Аргентины.

Это игра между действующими победителями Евро-2020 и Кубка Америки-2021.

Матч состоится на «Уэмбли». Начало – в 21:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Победитель матча получит Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА. Он весит 8,5 кг, а его длина – 45 сантиметров.

Фото: УЕФА

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