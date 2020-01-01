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Финалиссима-2022. Италия на «Уэмбли» сыграет с Аргентиной

Сегодня пройдет Финалиссима-2022 – товарищеский матч сборных Италии и Аргентины.

Это игра между действующими победителями Евро-2020 и Кубка Америки-2021.

  • Матч состоится на «Уэмбли». Начало – в 21:45 по московскому времени.
  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Победитель матча получит Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА. Он весит 8,5 кг, а его длина – 45 сантиметров.

Фото: УЕФА

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 11:13
Комментарии2
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    Рейтинг: +711

    sined1951 1 час назад

    Неинтересно, товарищеская игра.

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    Рейтинг: +7537

    vladik12 2 часа назад

    Чашка похожа на Суперкубок Европы.

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