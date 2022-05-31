Талалаев: «Ахмат» сделает все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что клуб попытается сохранить полузащитника Даниила Уткина.

– У многих игроков «Ахмата» заканчиваются контракты. Насколько продуктивно идут переговоры по новым соглашениям?

– Нам хотелось бы сохранить команду – главные усилия направлены на это. Харин, Быстров и Шелия точно остается в «Ахмате». Обсуждаем варианты по Карапузову, Тодоровичу, и сделаем все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб этим летом.

Сообщалось, что «Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона евро.

Позднее стало известно о возвращении 22-летнего футболиста в «Краснодар».

В этом сезоне Уткин забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?