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Талалаев: «Ахмат» сделает все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что клуб попытается сохранить полузащитника Даниила Уткина.

– У многих игроков «Ахмата» заканчиваются контракты. Насколько продуктивно идут переговоры по новым соглашениям?

– Нам хотелось бы сохранить команду – главные усилия направлены на это. Харин, Быстров и Шелия точно остается в «Ахмате». Обсуждаем варианты по Карапузову, Тодоровичу, и сделаем все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб этим летом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +64995

    portero 54 минуты назад

    Он же в аренде???
    Краснодару он тоже очень нужен, но Ахмат деньгой может и убедить...

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    Рейтинг: +2840

    Беспонтий 1 час назад

    есть у нас
    уткина заводь
    не бог весть какое место но пойдёт

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    Рейтинг: +64995

    portero > Беспонтий 51 минуту назад

    На карте показывает автобусную станцию, на октябрьской набережной, там что утки живут?

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