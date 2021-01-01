Талалаев: «Ахмат» сделает все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб»

Он же в аренде???
Краснодару он тоже очень нужен, но Ахмат деньгой может и убедить...
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что клуб попытается сохранить полузащитника Даниила Уткина.
– У многих игроков «Ахмата» заканчиваются контракты. Насколько продуктивно идут переговоры по новым соглашениям?
– Нам хотелось бы сохранить команду – главные усилия направлены на это. Харин, Быстров и Шелия точно остается в «Ахмате». Обсуждаем варианты по Карапузову, Тодоровичу, и сделаем все, чтобы оставить в команде Уткина, если он не перейдет в топ-клуб этим летом.
- Сообщалось, что «Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара» за 3 миллиона евро.
- Позднее стало известно о возвращении 22-летнего футболиста в «Краснодар».
- В этом сезоне Уткин забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
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