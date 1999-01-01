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Гендиректор «Спартака»: «Полгода назад мы делали предложение Бакаеву продлить контракт»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе из клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Почему ушел Бакаев? Этот вопрос лучше задать [спортивному директору] Луке Каттани.

Мы давали ему предложение. Последний раз полгода назад.

Год назад мы могли продать – это вопрос условный. То, что заявляли, нам не предложили. У нас не было предложения на 6 миллионов», – сказал Мележиков.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • После финала Кубка России футболист объявил, что покидает клуб, отметив, что его решили не продлевать.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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