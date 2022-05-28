Аршавин: «Надеюсь, Агаларов не переходит в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин подытожил переходные матчи за место в РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом». В высший дивизион поднялись оренбуржцы.

«Оренбург» молодцы, вернули должок «Уфе». Игра была равная, гости забили и испугались счeта 1:0, уфимцы забили. Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замена, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырeх забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле.

Гамид Агаларов переходит в «Зенит»? Надеюсь, что нет», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Агаларов – лучший бомбардир последнего сезона РПЛ.

Игрок – воспитанник «Анжи».

21-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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