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Аршавин: «Надеюсь, Агаларов не переходит в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин подытожил переходные матчи за место в РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом». В высший дивизион поднялись оренбуржцы.

«Оренбург» молодцы, вернули должок «Уфе». Игра была равная, гости забили и испугались счeта 1:0, уфимцы забили. Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замена, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырeх забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле.

Гамид Агаларов переходит в «Зенит»? Надеюсь, что нет», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Агаларов – лучший бомбардир последнего сезона РПЛ.
  • Игрок – воспитанник «Анжи».
  • 21-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:44
Комментарии7
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    Рейтинг: +1064

    Andrew01 1 час назад

    Шава красава)))) из него должен вырасти топовый менеджер, который будет за футбол а не бабло)))

    0
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    Рейтинг: +11481

    BRO_football 1 час назад

    Ну а куда ещё уйдёт Агаларов? Этим и занимается Зенит последние несколько лет - скупает из всех клубов молодые таланты за любые деньги, чтобы только они соперникам не достались.

    2
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    Рейтинг: +3637

    Spirit_78 > BRO_football 42 минуты назад

    Бредятина какая-то. Кого же это мы за "любые деньги", да ещё и "из всех клубов" купили? У Зенита за последние годы считанное количество трансферов из клубов РПЛ, да и те в основном - вернувшиеся собственные воспитанники (Круговой, Сутормин, Чистяков).

    0
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    Рейтинг: +13655

    Skull_Boy 1 час назад

    В чем проблема в переходе, где посидит полсезона на банке, а дальше в Сочи

    0
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    Рейтинг: +2424

    волчарик 2 часа назад

    Согласен с Аршавиным,забивать в контратаках и позиционке разные вещи,еще не созревший нападающий.

    3
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    Рейтинг: +2708

    Беспонтий 3 часа назад

    андрей сергеевич вырезает такие вещи как думает и чувствует
    ни на кого не оглядываясь
    да и играл так

    а гамид видимо в турцию поедет

    3
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    Рейтинг: +16285

    paracetamol 3 часа назад

    Пусть Агалар сначала в фарме, в Сочи поиграет. Посмотрим, что получится.

    2
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