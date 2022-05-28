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Аршавин: «Надеюсь, Агаларов не переходит в «Зенит»

28 мая 2022, 19:44
10

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин подытожил переходные матчи за место в РПЛ между «Уфой» и «Оренбургом». В высший дивизион поднялись оренбуржцы.

«Оренбург» молодцы, вернули должок «Уфе». Игра была равная, гости забили и испугались счeта 1:0, уфимцы забили. Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замена, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырeх забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле.

Гамид Агаларов переходит в «Зенит»? Надеюсь, что нет», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Агаларов – лучший бомбардир последнего сезона РПЛ.
  • Игрок – воспитанник «Анжи».
  • 21-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (10)
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paracetamol
1653756403
Пусть Агалар сначала в фарме, в Сочи поиграет. Посмотрим, что получится.
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Беспонтий
1653757248
андрей сергеевич вырезает такие вещи как думает и чувствует ни на кого не оглядываясь да и играл так а гамид видимо в турцию поедет
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волчарик
1653757792
Согласен с Аршавиным,забивать в контратаках и позиционке разные вещи,еще не созревший нападающий.
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Skull_Boy
1653762021
В чем проблема в переходе, где посидит полсезона на банке, а дальше в Сочи
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BRO_football
1653762591
Ну а куда ещё уйдёт Агаларов? Этим и занимается Зенит последние несколько лет - скупает из всех клубов молодые таланты за любые деньги, чтобы только они соперникам не достались.
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Andrew01
1653762928
Шава красава)))) из него должен вырасти топовый менеджер, который будет за футбол а не бабло)))
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zigbert
1653804871
Такого игрока не проч иметь любая команда РПЛ.
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