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Ребров: «Жиго всегда говорил про «ПСЖ»: «Фу-фу-фу!»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров пожелал удачи защитнику команды Самуэлю Жиго.

«Очень хочется, чтобы в «Марселе» у Жиго все получилось, чтобы он был счастлив. Сын теперь рядом, играть будет за команду, за которую всегда хотел. Он оттуда родом, думаю, «Марсель» для него, как «Спартак» для меня. Он всегда говорил: «ПСЖ»? Фу-фу-фу!» – рассказал Ребров.

  • Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.
  • Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».
  • Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64790

    portero 1 час назад

    Фу фу, меня туда не зовут..Ха ха

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