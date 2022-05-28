Ребров: «Жиго всегда говорил про «ПСЖ»: «Фу-фу-фу!»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров пожелал удачи защитнику команды Самуэлю Жиго.

«Очень хочется, чтобы в «Марселе» у Жиго все получилось, чтобы он был счастлив. Сын теперь рядом, играть будет за команду, за которую всегда хотел. Он оттуда родом, думаю, «Марсель» для него, как «Спартак» для меня. Он всегда говорил: «ПСЖ»? Фу-фу-фу!» – рассказал Ребров.

Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.

Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».

Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».

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