Терюшков: «Химки» завтра против «СКА-Хабаровска» тоже могут тянуть время, но мы на эти методы никогда не пойдем. Есть такт»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заверил, что его команда в ответном переходном матче против «СКА-Хабаровска» не будет тянуть время.

«Есть здравый смысл, чувство такта. «Химки» тоже могут брать мяч, не давать, еще что-то делать, но мы на эти методы никогда не пойдем», – заверил Терюшков.

В 1-м матче в Хабаровске вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, посчитав, что тот умышленно тянет время.

Болбоя тогда обматерил и защитник «Химок» Гиа Григалава.

Ответный матч «Химки» – «СКА-Хабаровск» состоится завтра, 28 мая.

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