Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

Терюшков: «Химки» завтра против «СКА-Хабаровска» тоже могут тянуть время, но мы на эти методы никогда не пойдем. Есть такт»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заверил, что его команда в ответном переходном матче против «СКА-Хабаровска» не будет тянуть время.

«Есть здравый смысл, чувство такта. «Химки» тоже могут брать мяч, не давать, еще что-то делать, но мы на эти методы никогда не пойдем», – заверил Терюшков.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Губерниев: «Григалава – быдлан, который позорит «Химки» 1
«Химки»: «СКА-Хабаровск» перед игрой с нами гонял по полю бездомную собаку»
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов 4
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:39
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11