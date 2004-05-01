«Карло, мы идем!» Клопп вспомнил камбэк «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2005 с «Миланом» Анчелотти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил победу английского клуба над «Миланом» в финале ЛЧ сезона-2004/05.

– Это большой камбэк. Проигрывать 0:3, сделать счет 3:3 и выиграть по пенальти – отличный сюжет! А кто тренировал «Милан» тогда?

– Анчелотти.

– Карло, мы идем!

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале ЛЧ.

Матч состоится в субботу, 28 мая в Париже.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?