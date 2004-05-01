Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

«Карло, мы идем!» Клопп вспомнил камбэк «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2005 с «Миланом» Анчелотти

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил победу английского клуба над «Миланом» в финале ЛЧ сезона-2004/05.

– Это большой камбэк. Проигрывать 0:3, сделать счет 3:3 и выиграть по пенальти – отличный сюжет! А кто тренировал «Милан» тогда?

– Анчелотти.

– Карло, мы идем!

  • «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале ЛЧ.
  • Матч состоится в субботу, 28 мая в Париже.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Где смотреть «Ливерпуль» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 28 мая
Финал Лиги чемпионов покажут в кинотеатрах 26 российских городов 6
Тиаго Алькантара рискует пропустить финал Лиги чемпионов
Источник: BT Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:19
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1013

    mama1991 41 минуту назад

    Папа, не дай им догнать Милан по трофеям!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11