Юран – о свисте с трибун: «Вы слышали? Я слышал, что мне говорили спасибо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на свист болельщиков «СКА-Хабаровска» в его адрес.

«Вы слышали? Я слышал, что приветствовали, говорили спасибо. Я что, что-то плохое Хабаровску сделал? Почему они меня должны плохо встречать? Поддерживали, молодцы. Хочу сказать большое спасибо болельщикам», – сказал Юран.

Юран до прихода в «Химки» два года тренировал «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» победил в первом матче со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

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