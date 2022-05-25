Юран – о свисте с трибун: «Вы слышали? Я слышал, что мне говорили спасибо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на свист болельщиков «СКА-Хабаровска» в его адрес.
«Вы слышали? Я слышал, что приветствовали, говорили спасибо. Я что, что-то плохое Хабаровску сделал? Почему они меня должны плохо встречать? Поддерживали, молодцы. Хочу сказать большое спасибо болельщикам», – сказал Юран.
- Юран до прихода в «Химки» два года тренировал «СКА-Хабаровск».
- «СКА-Хабаровск» победил в первом матче со счетом 1:0.
- Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.
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Источник: телеграм-кана Сергея Ильева