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Юран – после 0:1 со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было забрать отсюда всех парней живыми»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной встрече. Все нормально. Готовимся к игре в Москве, на своем стадионе и на великолепном поле.

Доволен ли я игрой в нападении? Ну, может быть, не создали много моментов, но неплохо двигали мяч. Моей главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми. Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы — это самое главное», — сказал Юран.

  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

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Источник: «Матч ТВ»

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