Юран – после 0:1 со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было забрать отсюда всех парней живыми»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной встрече. Все нормально. Готовимся к игре в Москве, на своем стадионе и на великолепном поле.

Доволен ли я игрой в нападении? Ну, может быть, не создали много моментов, но неплохо двигали мяч. Моей главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми. Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы – это самое главное», – сказал Юран.

Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?