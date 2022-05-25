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  • Юран – после 0:1 со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было забрать отсюда всех парней живыми»

Юран – после 0:1 со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было забрать отсюда всех парней живыми»

25 мая 2022, 15:59
4

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ.

«Получился хороший боевой матч. Противостояние состоит из двух игр, будем готовиться к ответной встрече. Все нормально. Готовимся к игре в Москве, на своем стадионе и на великолепном поле.

Доволен ли я игрой в нападении? Ну, может быть, не создали много моментов, но неплохо двигали мяч. Моей главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми. Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы – это самое главное», – сказал Юран.

  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Химки Юран Сергей
Комментарии (4)
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Enter2006
1653485482
Всё верно. И не подобайтесь уродам, провоцировавшим скандалы на стадионе сегодня. Если у них быдло, заставляющее вратаря гостей прыгать через рекламные щиты чтобы забрать мяч несколько раз, то в Химках всё должно быть нормально. Лантратов молодец. И не нужно СКА в РПЛ с таким быдлостадионом, у которых принципы спорта отодвигаются в пользу быдлоты. Иначе дойдёт до того, что игроки будут бегать за этими "болбоями" пол игры чтобы им мячик отдали.
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derrik2000
1653486915
Ну, если всё, сказанное Юраном, соответствует действительности, то тогда ладно. Видно, когда тренировал СКА-Энергию, понял, что поклонники команды там всеми правдами и неправдами добьются победы своих.
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BRO_football
1653487827
Закройте аэропорт в Хабаровске. Хочу видеть, как футболисты в Хабаровск на поезде будут ездить)))
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portero
1653557975
главное просрать на своём поле , тогда задача будет выполнена!!!!
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