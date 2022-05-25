Лантратов и болбой пожали руки после матча

Вратарь «Химок» Илья Лантратов извинился перед болбоем за инцидент в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (1:0). Они пожали друг другу руки.

Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.

Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.

Лантратов и Гия Григалава обматерили болбоев.

– Захар, не претензий, все в порядке? Игровой момент?

– Это эмоции. Стыковой матч.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?