«Кальяри» вылетел из Серии А, не победив уже вылетевшую «Венецию»

Высший дивизион чемпионата Италии по итогам сезона-2021/22 покинули «Венеция», «Дженоа» и «Кальяри».

«Кальяри» боролся за прописку в Серии А до последнего тура, но так и не сумел обойти «Салернитану».

В 38-м туре команда Алессандро Агостини сыграла вничью с «Венецией» (0:0) и отстала от спасительного 17-го места на одно очко.

В случае победы над уже вылетевшим соперником «Кальяри» избежал бы понижения в классе.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?