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Губерниев: «Рубин» завтра крупно проиграет «Уфе», он обречен вылететь из РПЛ»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой».

«Уфа» победит с крупным счетом. На следующий сезон «Рубин» обречен вылететь из ФНЛ с Леонидом Слуцким», – сказал журналист Губерниев.

  • «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.
  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7113

    серега кашин 28 минут назад

    просто пророк губерниев

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    Рейтинг: +659

    Suvorov51 50 минут назад

    Губерниев в футболе есть козёл. ну огородный козел. ему только огород городить

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    Рейтинг: +111

    Atyrau85 1 час назад

    Рубин победите назло)

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