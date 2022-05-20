Губерниев: «Рубин» завтра крупно проиграет «Уфе», он обречен вылететь из РПЛ»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой».

«Уфа» победит с крупным счетом. На следующий сезон «Рубин» обречен вылететь из ФНЛ с Леонидом Слуцким», – сказал журналист Губерниев.

«Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.

Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.

В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

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