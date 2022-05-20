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Каррера – о Бакаеве в «Зените»: «Нельзя отпускать отличного игрока к принципиальному сопернику»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил против перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Бакаев — отличный молодой игрок с замечательными качествами и перспективами. Мне нравится этот футболист. На мой взгляд, он очень полезный для «Спартака» игрок и может им быть еще долгое время.

Будет очень жалко, если клуб отпустит его к принципиальному сопернику, в «Зенит». Думаю, сейчас этого нельзя делать. В данном случае это нелогично», — сказал Каррера.

  • Летом Бакаев может стать свободным агентом.
  • В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16199

    paracetamol 32 минуты назад

    И чего это сплетни собирают! Кому нужен этот недоделок? Хоть бы одного в Зените назвали, кого он сильнее.

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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. 1 час назад

    Агенты суетятся ?
    Не хочет на условиях клуба , пусть валит на все 4 стороны.
    Похоже семья очень любит деньги и поХ им где играть. Наглядный пример младший брат, который за баблом в Казань уехал.
    Скатертью дорога !!!

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    Рейтинг: +15376

    ilichkadr 2 часа назад

    Массимо, если Бакаев — отличный молодой игрок, хотя ему уже 26 лет в обед, с замечательными качествами и перспективами, то чтож ты его не увидел в Спартаке-2?

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