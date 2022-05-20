Каррера – о Бакаеве в «Зените»: «Нельзя отпускать отличного игрока к принципиальному сопернику»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил против перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Бакаев — отличный молодой игрок с замечательными качествами и перспективами. Мне нравится этот футболист. На мой взгляд, он очень полезный для «Спартака» игрок и может им быть еще долгое время.

Будет очень жалко, если клуб отпустит его к принципиальному сопернику, в «Зенит». Думаю, сейчас этого нельзя делать. В данном случае это нелогично», — сказал Каррера.

Летом Бакаев может стать свободным агентом.

В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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