«Матч ТВ» планирует провести предсезонный турнир с участием четырех команд РПЛ

В конце июня – начале июля может состояться предсезонный турнир, организованный «Матч ТВ».

Предварительный состав участников – «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Ростов».

Матчи должны пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом в те же сроки турнир устраивает и компания Winline. В нем планируется участие «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и одной из сербских команд.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?