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«Матч ТВ» планирует провести предсезонный турнир с участием четырех команд РПЛ

В конце июня – начале июля может состояться предсезонный турнир, организованный «Матч ТВ».

Предварительный состав участников – «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Ростов».

Матчи должны пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом в те же сроки турнир устраивает и компания Winline. В нем планируется участие «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и одной из сербских команд.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +453

    SpartakMoskwa 33 минуты назад

    Не Динамо не Спартака не Локомотива, не турнир а Шляпа какая то, на один Зенит и умирающий Цска смотреть будет не интересно

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    Рейтинг: +233

    fakeid 1 час назад

    а как же telesport?

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