«Матч ТВ» планирует провести предсезонный турнир с участием четырех команд РПЛ

Не Динамо не Спартака не Локомотива, не турнир а Шляпа какая то, на один Зенит и умирающий Цска смотреть будет не интересно
В конце июня – начале июля может состояться предсезонный турнир, организованный «Матч ТВ».
Предварительный состав участников – «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Ростов».
Матчи должны пройти в Москве и Санкт-Петербурге.
При этом в те же сроки турнир устраивает и компания Winline. В нем планируется участие «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и одной из сербских команд.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?