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АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Лестером», «Астон Вилла» – с «Бернли»

Завершились еще два перенесенных матча английской Премьер-лиги.

«Челси» дома не смог победить «Лестер» – ничья 1:1.

«Астон Вилла» и «Бернли» также не выявили сильнейшего. Их игра завершилась с аналогичным результатом.

Англия. АПЛ. 27-й тур

Челси – Лестер – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мэддисон, 6; 1:1 – Алонсо, 34.

Англия. АПЛ. 18-й тур

Астон Вилла – Бернли – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Барнс, 45 (с пенальти); 1:1 – Буэндия, 48.

Удаление: нет – Лоутон, 90+1.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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19.05.2022 23:54
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