АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Лестером», «Астон Вилла» – с «Бернли»

Завершились еще два перенесенных матча английской Премьер-лиги.
«Челси» дома не смог победить «Лестер» – ничья 1:1.
«Астон Вилла» и «Бернли» также не выявили сильнейшего. Их игра завершилась с аналогичным результатом.
Англия. АПЛ. 27-й тур
Голы: 0:1 – Мэддисон, 6; 1:1 – Алонсо, 34.
Англия. АПЛ. 18-й тур
Астон Вилла – Бернли – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Барнс, 45 (с пенальти); 1:1 – Буэндия, 48.
Удаление: нет – Лоутон, 90+1.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Бомбардир»