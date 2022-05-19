Каррера: «Жаль, что «Спартак» отпускает Бакаева в клуб-конкурент»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» отпускает его, особенно, в клуб-конкурент», — сказал Каррера.

Летом Бакаев может стать свободным агентом.

В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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