Каррера: «Жаль, что «Спартак» отпускает Бакаева в клуб-конкурент»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что «Спартак» отпускает его, особенно, в клуб-конкурент», — сказал Каррера.
- Летом Бакаев может стать свободным агентом.
- В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»