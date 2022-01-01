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Бакаев – о «Зените»: «Примем решение с семьей и агентом после финала Кубка»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».

«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение.

Есть ли предложение от «Зенита»? Герман [Ткаченко] со мной это не обсуждал», – сказал Бакаев.

  • Летом Бакаев может стать свободным агентом.
  • В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:29
Комментарии5
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    Рейтинг: +2392

    Челнинец 1 минуту назад

    Ну а что тут такого, что ему теперь из за того что Спартак не заключает с ним контракт теперь заканчивать с карьерой? , если Спартак сам упускает такого игрока в период такой обстановки в мире, не нужно футболиста винить! Спасибо Бака, удачи!

    0
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    Рейтинг: +7469

    R_a_i_n 48 минут назад

    Будет Зюба-2

    0
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    Рейтинг: +12452

    playsh 1 час назад

    Судя по ответу Бакаева,можно предположить,что его обещали взять в Зеню с условием,если он провалит игру в финале Кубка Р.Ф.

    2
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    Рейтинг: +9901

    "supermax" > playsh 30 минут назад

    интересное мнение))

    0
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    Рейтинг: +9901

    "supermax" 1 час назад

    Если захотят пряником помашут... Плюс чемпионство обеспечено..
    Скатертью дорожка

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