Бакаев – о «Зените»: «Примем решение с семьей и агентом после финала Кубка»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».
«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение.
Есть ли предложение от «Зенита»? Герман [Ткаченко] со мной это не обсуждал», – сказал Бакаев.
- Летом Бакаев может стать свободным агентом.
- В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»