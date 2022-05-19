Бакаев – о «Зените»: «Примем решение с семьей и агентом после финала Кубка»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».

«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение.

Есть ли предложение от «Зенита»? Герман [Ткаченко] со мной это не обсуждал», – сказал Бакаев.

Летом Бакаев может стать свободным агентом.

В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?