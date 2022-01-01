Бакаев – о «Зените»: «Примем решение с семьей и агентом после финала Кубка»

Ну а что тут такого, что ему теперь из за того что Спартак не заключает с ним контракт теперь заканчивать с карьерой? , если Спартак сам упускает такого игрока в период такой обстановки в мире, не нужно футболиста винить! Спасибо Бака, удачи!
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит».
«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение.
Есть ли предложение от «Зенита»? Герман [Ткаченко] со мной это не обсуждал», – сказал Бакаев.
- Летом Бакаев может стать свободным агентом.
- В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?