Агент Бакаева: «Договоренности с «Зенитом» у Зелимхана нет»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, отреагировал на новость, что игрок, вероятно, продолжит карьеру в «Зените».

«Спартак» сейчас не ведeт переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим всe нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.

Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу – изучаем рынок.

Есть ли договорeнность с «Зенитом»? Нет, такой договорeнности нет», – сказал Ткаченко.

В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?