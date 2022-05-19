Агент Бакаева: «Договоренности с «Зенитом» у Зелимхана нет»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, отреагировал на новость, что игрок, вероятно, продолжит карьеру в «Зените».
«Спартак» сейчас не ведeт переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим всe нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.
Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу – изучаем рынок.
Есть ли договорeнность с «Зенитом»? Нет, такой договорeнности нет», – сказал Ткаченко.
- В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»