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Агент Бакаева: «Договоренности с «Зенитом» у Зелимхана нет»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, отреагировал на новость, что игрок, вероятно, продолжит карьеру в «Зените».

«Спартак» сейчас не ведeт переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим всe нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.

Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу – изучаем рынок.

Есть ли договорeнность с «Зенитом»? Нет, такой договорeнности нет», – сказал Ткаченко.

  • В этом сезоне Бакаев забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +952

    alefreddy 20 минут назад

    набивают цену контракта Баке

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    Рейтинг: +15327

    ilichkadr 32 минуты назад

    Один («РБ Спорт») лепит горбатого, что Бакаев бесплатно перейдет из «Спартака» в «Зенит». Другой ( «Чемпионат»), не менее горбатый, что такой договорeнности нет.
    Вот так и живут псевдо-пресса, со своими псевдожурналюгами и псевдоэкспертами.

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