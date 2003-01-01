Буффон: «В 2003-м я стал лучшим игроком ЛЧ, но не попал даже в топ-5 «Золотого мяча». Логика есть не всегда»

Я думаю Левандовски обидно , вроде выиграл все, но из-за ковида отменили, нойер выиграл все и ему не дали,понять пора что пока Месси и Роналду бегают они все получат, это похоже аксиома
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о вручении «Золотого мяча»
«Логика есть не всегда. В 2003 году меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов, что для вратаря редкость, а я даже не попал в пятерку лучших», – сказал Буффон.
- По итогам 2021 года «Золотой мяч» получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?