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Буффон: «В 2003-м я стал лучшим игроком ЛЧ, но не попал даже в топ-5 «Золотого мяча». Логика есть не всегда»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о вручении «Золотого мяча»

«Логика есть не всегда. В 2003 году меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов, что для вратаря редкость, а я даже не попал в пятерку лучших», – сказал Буффон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: SportFM

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2541

    BlackMurder 45 минут назад

    Я думаю Левандовски обидно , вроде выиграл все, но из-за ковида отменили, нойер выиграл все и ему не дали,понять пора что пока Месси и Роналду бегают они все получат, это похоже аксиома

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