Буффон: «В 2003-м я стал лучшим игроком ЛЧ, но не попал даже в топ-5 «Золотого мяча». Логика есть не всегда»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о вручении «Золотого мяча»

«Логика есть не всегда. В 2003 году меня признали лучшим игроком Лиги чемпионов, что для вратаря редкость, а я даже не попал в пятерку лучших», – сказал Буффон.

По итогам 2021 года «Золотой мяч» получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

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