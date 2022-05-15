Аршавин: «Ответ «Зенита» на ролик «Спартака» про бездомного? Мы уже ответили чемпионством»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на клип «Спартака» про бездомного перед очным матчем 29-го тура РПЛ.

«Как мне промо «Спартака»? Нормально. Как надо ответить? Мы уже ответили чемпионством», – сказал Аршавин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?