Аршавин: «Ответ «Зенита» на ролик «Спартака» про бездомного? Мы уже ответили чемпионством»

Взрослый ответ, без всяких там "сам дурак". Не нужно опускаться до уровня мясных.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на клип «Спартака» про бездомного перед очным матчем 29-го тура РПЛ.
«Как мне промо «Спартака»? Нормально. Как надо ответить? Мы уже ответили чемпионством», – сказал Аршавин.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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