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Аршавин: «Ответ «Зенита» на ролик «Спартака» про бездомного? Мы уже ответили чемпионством»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на клип «Спартака» про бездомного перед очным матчем 29-го тура РПЛ.

«Как мне промо «Спартака»? Нормально. Как надо ответить? Мы уже ответили чемпионством», – сказал Аршавин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3530

    Spirit_78 1 минуту назад

    Взрослый ответ, без всяких там "сам дурак". Не нужно опускаться до уровня мясных.

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