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Селихов, Рассказов, Пруцев – в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»; Дзюба остался на скамейке

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Мартинс, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Жиго, Толстопятов, Классен, Зобнин, Бакаев, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов, Николсон.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 16:30 по Москве на московской «Открытие Банк Арене».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: РПЛ

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Сегодня, 15:33
Комментарии9
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    Рейтинг: +7078

    серега кашин 4 минуты назад

    состав то какойто странный, лучше вообще не выходить на поле

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    Рейтинг: +97

    fakeid 7 минут назад

    в том матче, помню, спартак забил, счёт стал 4:1, что сильно взбесило зенит и вынудило взвинтить темп до невиданного. и комментатор богданов такой: лучше бы спартак этот мяч не забивал..)))

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    Рейтинг: +431

    (Меня за банили) 9 минут назад

    Коленька Рассказов, пожалуйста скажи, что у тебя живот болит. Ну это пизнесстт товарищи... у меня нет слов.

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    Рейтинг: +6962

    BarStep 14 минут назад

    Ну где там эта хабалка затихорилась после ролика?

    Мадам, готова к разврату?
    Мы уже приехали к вам..

    Хотя, судя по её прошлому, она всегда готова)

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    Рейтинг: +1070

    Узб@гоеный 17 минут назад

    Знатная будет охота на кабанчиков в загоне.

    3
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    Рейтинг: +31992

    oyabun 25 минут назад

    Не понял, чего это Жиго в запасе, а вместо него Рассказов?

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    Рейтинг: +15077

    ilichkadr 35 минут назад

    Дзюбу оставили на закуску..........

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    Рейтинг: +97

    fakeid 35 минут назад

    ипануться, какое лютое у нас нападение. разорвёт хряков в клочья. особенно с рассказовым)

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    Рейтинг: +97

    fakeid 36 минут назад

    ахаха, рассказов))) спартак, тобi пi_зда!

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