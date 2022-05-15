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  • Селихов, Рассказов, Пруцев – в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»; Дзюба остался на скамейке

Селихов, Рассказов, Пруцев – в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»; Дзюба остался на скамейке

15 мая 2022, 15:33
11

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Мартинс, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Жиго, Толстопятов, Классен, Зобнин, Бакаев, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов, Николсон.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 16:30 по Москве на московской «Открытие Банк Арене».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Селихов Александр Рассказов Николай Пруцев Данил
Комментарии (11)
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ilichkadr
1652618575
Дзюбу оставили на закуску..........
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oyabun
1652619144
Не понял, чего это Жиго в запасе, а вместо него Рассказов?
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BarStep
1652619836
Ну где там эта хабалка затихорилась после ролика? Мадам, готова к разврату? Мы уже приехали к вам.. Хотя, судя по её прошлому, она всегда готова)
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(Меня за банили)
1652620102
Коленька Рассказов, пожалуйста скажи, что у тебя живот болит. Ну это пизнесстт товарищи... у меня нет слов.
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серега кашин
1652620396
состав то какойто странный, лучше вообще не выходить на поле
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ААМ
1652620826
Ждём с.
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maygli
1652624571
Медленная, не интересная игра двух пешеходов.
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САДЫЧОК
1652624681
Очень слабый Игнатов ! Джикия , как всегда косячит , упустил Сергеева , который не дотянулся.Левый фланг Спартака Ужас !
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