Селихов, Рассказов, Пруцев – в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»; Дзюба остался на скамейке

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Промес, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Мартинс, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Жиго, Толстопятов, Классен, Зобнин, Бакаев, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов, Николсон.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 16:30 по Москве на московской «Открытие Банк Арене».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?