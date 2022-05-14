Газизов – о победе над «Арсеналом»: «Уфа» приперта к стенке. Деваться было некуда»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Наверное, и мы, и «Арсенал» были приперты к стенке. Деваться было некуда. Сегодня была хорошая игра и болельщикам очень понравилось. Мы заслужили эту победу. Мне кажется, что она заслуженная. Эмоции перед матчем били сильно, у меня они били через край. Это футбол.

Игра с «Рубином»? Нам деваться некуда, нам нужны победы и все. Поэтому сейчас надо чуть сбросить эмоциональный груз, впереди тяжелая неделя и игра», – сказал Газизов.

«Арсенал» по итогам матча вылетел в ФНЛ.

«Уфа» идет в зоне вылета, но ввиду дополнительных показателей.

Уфимцы непрерывно играют в РПЛ с 2014 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?