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Газизов – о победе над «Арсеналом»: «Уфа» приперта к стенке. Деваться было некуда»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Наверное, и мы, и «Арсенал» были приперты к стенке. Деваться было некуда. Сегодня была хорошая игра и болельщикам очень понравилось. Мы заслужили эту победу. Мне кажется, что она заслуженная. Эмоции перед матчем били сильно, у меня они били через край. Это футбол.

Игра с «Рубином»? Нам деваться некуда, нам нужны победы и все. Поэтому сейчас надо чуть сбросить эмоциональный груз, впереди тяжелая неделя и игра», – сказал Газизов.

  • «Арсенал» по итогам матча вылетел в ФНЛ.
  • «Уфа» идет в зоне вылета, но ввиду дополнительных показателей.
  • Уфимцы непрерывно играют в РПЛ с 2014 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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