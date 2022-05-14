Чичкан, Урунов и Агаларов – в основе «Уфы»; у «Арсенала» сыграют Смольников, Гулиев и Марков

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Арсенала» на матч 29-го тура чемпионата России.
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв, Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Марков.
- Игра пройдет на уфимском стадионе «BetBoom Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Уфа» идет на 15-м месте в таблице РПЛ, «Арсенал» – на 16-м.
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Источник: сайт РПЛ