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Чичкан, Урунов и Агаларов – в основе «Уфы»; у «Арсенала» сыграют Смольников, Гулиев и Марков

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Арсенала» на матч 29-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлeв, Плиев, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачeв, Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Марков.

  • Игра пройдет на уфимском стадионе «BetBoom Арена».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Уфа» идет на 15-м месте в таблице РПЛ, «Арсенал» – на 16-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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