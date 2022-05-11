Бакаев получил сувенир за 100 матчей за «Спартак». Летом он может уйти в «Динамо» или «Бешикташ»

Полузащитник Зелимхан Бакаев достиг отметки в 100 матчей за «Спартак». Перед полуфиналом Кубка России против «Енисея» игроку вручили сувенир – коллекционную майку.
Летом игрок станет свободным агентом. Им интересуются «Бешикташ» и «Динамо».
- «Спартак» не продал Бакаева «Динамо» в прошлом году.
- Бакаев – спартаковский воспитанник.
- В сезоне РПЛ у Бакаева 22 матча, 4 голевых паса.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер «Спартака»