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Бакаев получил сувенир за 100 матчей за «Спартак». Летом он может уйти в «Динамо» или «Бешикташ»

Полузащитник Зелимхан Бакаев достиг отметки в 100 матчей за «Спартак». Перед полуфиналом Кубка России против «Енисея» игроку вручили сувенир – коллекционную майку.

Летом игрок станет свободным агентом. Им интересуются «Бешикташ» и «Динамо».

  • «Спартак» не продал Бакаева «Динамо» в прошлом году.
  • Бакаев – спартаковский воспитанник.
  • В сезоне РПЛ у Бакаева 22 матча, 4 голевых паса.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер «Спартака»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +6986

    Томик 1 час назад

    Когда я уже дождусь его ухода? Хочу футбол смотреть.

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    Рейтинг: +10143

    Alekxei Z. 1 час назад

    Скатертью дорога

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    Рейтинг: +569

    Suvorov51 1 час назад

    Да у нас в Арсенале он был совсем другим игроком. много работал и была от этого польза. но сейчас он слабоват и если он уйдет то для великой команды Спартак - это не потеря. хочет быть хорошим футболистом надо много работать. не работать можно только в бомжатнике. там все покупается а в народной команде нужно постоянно работать

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    Рейтинг: +2554

    Play 1 час назад

    В угол если бы он ещё бил, вообще было бы хорошо.

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    Рейтинг: +6986

    Томик > Play 1 час назад

    Если бы он игрокам "Спартака" хотя бы не мешал - уже был бы чудо игрок.

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