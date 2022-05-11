Адейеми – фанатам «Боруссии» Д: «Приду, чтобы забивать голы»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми обратился к болельщикам дортмундской «Боруссии» после объявления о трансфере. Игрок пополнит дортмундцев летом.

«Привет, фанаты «Боруссии». Я приду в следующем сезоне, чтобы играть и забивать голы», – написал Адейеми.

Адейеми в этом сезоне забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

Рыночная стоимость немца – 35 миллионов евро.

Он провел в «Зальцбурге» 4 года.

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