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Адейеми – фанатам «Боруссии» Д: «Приду, чтобы забивать голы»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми обратился к болельщикам дортмундской «Боруссии» после объявления о трансфере. Игрок пополнит дортмундцев летом.

«Привет, фанаты «Боруссии». Я приду в следующем сезоне, чтобы играть и забивать голы», – написал Адейеми.

  • Адейеми в этом сезоне забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
  • Рыночная стоимость немца – 35 миллионов евро.
  • Он провел в «Зальцбурге» 4 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Карима Адейеми

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