РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у тульского «Арсенала», Сперцян забил с пенальти

Как только у Краснодара появился шанс шанс обойти ЦСКА, , сразу потеря очков. Красивая сказка молодежки Краснодара закончилась. Ожидать победы с ЦСКА нет смысла. То ли долгий переезд после игры с Локо, то ли перегруз на тренировках, но Краснодар едва передвигался. Никакой комбинационной игры. Мяч ногах, глаза на мяч, ни паса ни продолжения комбинации. Дворово- городской уровень. По всей видимости интриги не будет. Остается надеяться что Сочи сможет обойти москвичей. Как ни как Ротенберг- это не С. Н. Галицкий, и его авторитет не уступает никаким кремлевским кабинетам.
Закончился матч 28-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью – 1:1.
На гол Кингса Кангва в первом тайме «Краснодар» ответил забитым мячом Эдуарда Сперцяна с пенальти.
«Арсенал» набрал 23 очка и занимает последнее место в таблице. «Краснодар» идет пятым (46 очков).
Россия. РПЛ. 28-й тур
Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кангва, 19; 1:1 – Сперцян, 76 (с пенальти).
Удаления: нет – Сорокин, 90+1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?