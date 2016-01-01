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РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у тульского «Арсенала», Сперцян забил с пенальти

Закончился матч 28-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью – 1:1.

На гол Кингса Кангва в первом тайме «Краснодар» ответил забитым мячом Эдуарда Сперцяна с пенальти.

«Арсенал» набрал 23 очка и занимает последнее место в таблице. «Краснодар» идет пятым (46 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кангва, 19; 1:1 – Сперцян, 76 (с пенальти).

Удаления: нет – Сорокин, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии19
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    Рейтинг: +2054

    Январь 59 9 минут назад

    Как только у Краснодара появился шанс шанс обойти ЦСКА, , сразу потеря очков. Красивая сказка молодежки Краснодара закончилась. Ожидать победы с ЦСКА нет смысла. То ли долгий переезд после игры с Локо, то ли перегруз на тренировках, но Краснодар едва передвигался. Никакой комбинационной игры. Мяч ногах, глаза на мяч, ни паса ни продолжения комбинации. Дворово- городской уровень. По всей видимости интриги не будет. Остается надеяться что Сочи сможет обойти москвичей. Как ни как Ротенберг- это не С. Н. Галицкий, и его авторитет не уступает никаким кремлевским кабинетам.

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    Рейтинг: +12

    пахомов > Январь 59 1 минуту назад

    ну раз авторитет вротенберга превалирует, то о какой сказке речь, все решено, да и они что с легами не сливали концовки?
    скоро как бы cУчи не забрал фанатов у краснодара, за недобитый урожай еще до сих пор кто-то топит...

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    Рейтинг: +12

    пахомов 26 минут назад

    я узнаю старый краснодар, как появляется шанс обойти москву за медаль, начинаются нелепые отскоки с 16ой командой лиги, может это иерархия, а не молодость игроков

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    Рейтинг: +63602

    portero 27 минут назад

    После игры с Локо 4 ночи отдыхали может что-то с тренировочным процессом и восстановлением не так....
    Надеюсь к следующей игре отдохнут.

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    Рейтинг: +15629

    Cleaner 34 минуты назад

    Сперцян забил с ЛЕВОГО пенальти!

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    Рейтинг: +12

    пахомов > Cleaner 25 минут назад

    как с динамо прям

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    Рейтинг: +350

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Газпрому видать нужно чтобы Тула вылетела((!!!

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    Рейтинг: +3567

    ААМ 1 час назад

    Тулу Жаль, но еще более жалко "Краснодар" - команду со своим лицом.

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    Рейтинг: +3156

    serhio80 1 час назад

    Жаль Тулу, лучше бы обе унылые команды на букву "у" на вылет отправили

    0
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    Рейтинг: +3827

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Еле-еле осилил первый тайм. Второй и смотреть не стал. Видимо после игры в среду молодёжь не успела восстановиться. Одной игрой смазали всё прекрасное, что смогли весной сотворить.

    2
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    Рейтинг: +63602

    portero 1 час назад

    Игра тошнотворная, стоят ждут когда игроки Тулы отойдут от них и откроют дорогу к воротам....
    Отскок, бесило всю игру отсуствие мысли... нет команды, стадо коров на поле...

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    Рейтинг: +4749

    ySS 1 час назад

    Браво, Краснодар!
    Наныряли на приз)
    Всей команде купальники!

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    Рейтинг: +22484

    JTherry > ySS 1 час назад

    самая "ныряющая" команда в РПЛ - рекордный 13 пенальти сегодня поставили, с игры уже забивать разучилась "самая играющая команда", блин...))

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    Рейтинг: +12

    пахомов > JTherry 23 минуты назад

    ну уже была занята "самая клоунская команда с 10 места и претензиями на трофеи какие-то"

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