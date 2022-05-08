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  • РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у тульского «Арсенала», Сперцян забил с пенальти

РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у тульского «Арсенала», Сперцян забил с пенальти

8 мая 2022, 18:28
25

Закончился матч 28-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью – 1:1.

На гол Кингса Кангва в первом тайме «Краснодар» ответил забитым мячом Эдуарда Сперцяна с пенальти.

«Арсенал» набрал 23 очка и занимает последнее место в таблице. «Краснодар» идет пятым (46 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кангва, 19; 1:1 – Сперцян, 76 (с пенальти).

Удаления: нет – Сорокин, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Краснодар
Комментарии (25)
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GoLenaStop
1652023881
Этот результат вполне достоин - для команд в нынешнем положении. Было скучно.
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portero
1652023981
Молодые бычки.... тупую бестолковую игру показали, в центр нужен "капитан" гонять тупых дохлых звиздунов, вышли на замену и сдохли, ни мозга нет, ни выносливости, ни техники...
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JTherry
1652024027
жаль Арсенал, кривоногий Гулиев дважды не смог попасть по пустым воротам Сафонова... да и пенальти (Карась на ВАРе) заставили перебить...(
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portero
1652024158
Больше всех в пас играли Сафонов с Сорокиным, натупили тоже больше всех.... Спасибо Гулиеву, в пустые ворота попасть "профи" не может!!!
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ySS
1652024249
Браво, Краснодар! Наныряли на приз) Всей команде купальники!
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portero
1652024494
Игра тошнотворная, стоят ждут когда игроки Тулы отойдут от них и откроют дорогу к воротам.... Отскок, бесило всю игру отсуствие мысли... нет команды, стадо коров на поле...
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Кузьмич на трибуне
1652025010
Еле-еле осилил первый тайм. Второй и смотреть не стал. Видимо после игры в среду молодёжь не успела восстановиться. Одной игрой смазали всё прекрасное, что смогли весной сотворить.
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ААМ
1652026481
Тулу Жаль, но еще более жалко "Краснодар" - команду со своим лицом.
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portero
1652029659
После игры с Локо 4 ночи отдыхали может что-то с тренировочным процессом и восстановлением не так.... Надеюсь к следующей игре отдохнут.
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Январь 59
1652030726
Как только у Краснодара появился шанс шанс обойти ЦСКА, , сразу потеря очков. Красивая сказка молодежки Краснодара закончилась. Ожидать победы с ЦСКА нет смысла. То ли долгий переезд после игры с Локо, то ли перегруз на тренировках, но Краснодар едва передвигался. Никакой комбинационной игры. Мяч ногах, глаза на мяч, ни паса ни продолжения комбинации. Дворово- городской уровень. По всей видимости интриги не будет. Остается надеяться что Сочи сможет обойти москвичей. Как ни как Ротенберг- это не С. Н. Галицкий, и его авторитет не уступает никаким кремлевским кабинетам.
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