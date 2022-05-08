РПЛ. «Краснодар» вырвал ничью у тульского «Арсенала», Сперцян забил с пенальти

Закончился матч 28-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью – 1:1.

На гол Кингса Кангва в первом тайме «Краснодар» ответил забитым мячом Эдуарда Сперцяна с пенальти.

«Арсенал» набрал 23 очка и занимает последнее место в таблице. «Краснодар» идет пятым (46 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кангва, 19; 1:1 – Сперцян, 76 (с пенальти).

Удаления: нет – Сорокин, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?