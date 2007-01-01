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Серия А. «Интер» победил со счета 0:2 «Эмполи» и вышел на 1-е место, у Лаутаро дубль

«Интер» в 36-м туре чемпионата Италии победил «Эмполи». По ходу встречи гости вели в два мяча. Нападающий Лаутаро Мартинес оформил дубль.

Миланцы вышли на первое место, опередив «Милан». «Эмполи» занимает 14-е место.

«Эмполи» не побеждает «Интер» в Милане с 2004 года.

Италия. Серия А. 36-й тур

Интер – Эмполи – 4:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Пинамонти, 5; 0:2 – Аслани, 28; 1:2 – Романьоли, 40 (в свои ворота); 2:2 – Мартинес, 45; 3:2 – Мартинес, 64; 4:2 – Санчес, 90+4.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: Бомбардир.ру

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