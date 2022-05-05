Кавазашвили: «Крал – деревяшка кудрявая. В РПЛ попадают очень посредственные легионеры»

М-дя. И кому теперь верить?)))))))
Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич и бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал вошли в рейтинг худших трансферов этого сезона АПЛ по версии ESPN.
Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Хорват отличился лишь однажды — против «Уотфорда» в декабре, проведя 18 матчей в премьер-лиге, из которых 6 — в страте.
Крал перешел из «Спартака» в «Вест Хэм» на правах аренды в августе 2021-го. Чешский игрок не нанес ни одного удара по мячу за последние 18 игр в английской команде.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на попадание в рейтинг худших трансферов сезона АПЛ Алекса Крала и Николы Влашича, которые до 2021 года выступали в РПЛ.
«В РПЛ попадают очень посредственные легионеры. Кто такой Крал? Деревяшка кудрявая. Правильно, что он попал в список главных разочарований.
Влашич тоже ничего в Европе показать не может. А он считался лучшим легионером РПЛ.
Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев.
Российская молодежь не хуже всяких Кралов, Кофрие. Не нужно к нам все это говно тащить», – сказал Кавазашвили.
- Прошлым летом Крал и Влашич перешли в «Вест Хэм».
- Хорвата выкупили у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- Чеха арендовали у «Спартака» до конца сезона.
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