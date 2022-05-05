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Кавазашвили: «Крал – деревяшка кудрявая. В РПЛ попадают очень посредственные легионеры»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на попадание в рейтинг худших трансферов сезона АПЛ Алекса Крала и Николы Влашича, которые до 2021 года выступали в РПЛ.

«В РПЛ попадают очень посредственные легионеры. Кто такой Крал? Деревяшка кудрявая. Правильно, что он попал в список главных разочарований.

Влашич тоже ничего в Европе показать не может. А он считался лучшим легионером РПЛ.

Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев.

Российская молодежь не хуже всяких Кралов, Кофрие. Не нужно к нам все это говно тащить», – сказал Кавазашвили.

  • Прошлым летом Крал и Влашич перешли в «Вест Хэм».
  • Хорвата выкупили у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • Чеха арендовали у «Спартака» до конца сезона.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sport24

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Комментарии10
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    Рейтинг: +1668

    gor77 35 минут назад

    М-дя. И кому теперь верить?)))))))
    Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич и бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал вошли в рейтинг худших трансферов этого сезона АПЛ по версии ESPN.
    Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Хорват отличился лишь однажды — против «Уотфорда» в декабре, проведя 18 матчей в премьер-лиге, из которых 6 — в страте.
    Крал перешел из «Спартака» в «Вест Хэм» на правах аренды в августе 2021-го. Чешский игрок не нанес ни одного удара по мячу за последние 18 игр в английской команде.

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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. 1 час назад

    Старый маразматик !
    Влашич и Крал - игроки основных составов своих сборных.
    Никола в ЦСКА был просто незаменим.
    Не пошло в АПЛ , ну это бывает. Там и у Погба , и у Лукаку не клеится , но никто не сомневается в их квалификации.

    0
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    Рейтинг: +13758

    NewLife 1 час назад

    Анзор, сказал А, скажи Б: почему топ игроки не хотят ни за какие деньги ехать в РПЛ. Синитовские леги, купленные за бешеные деньги, для РПЛ топ, а для главных лиг так себе. Объясни Анзор, а потом упражняйся в патриотическом балабольстве.

    1
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    Рейтинг: +14756

    ilichkadr > NewLife 1 час назад

    Ну, и ктож куплен за бешеные деньги? Тебе Малком покоя не даёт?
    Все Синитовские леги являются игроками своих сборных. Что за леги в Спартаке? "Деревяшка кудрявая"! И это о них сказал не кто-нибудь, а ветеран-легенда Спартака. Мнение Ловчева, надеюсь тоже читал.

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    Рейтинг: +166

    FCSpartakM > ilichkadr 47 минут назад

    а кудрявая деревяшка не игрок сборной своей?
    15-20 млн для РПл это уже большие деньги

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    Рейтинг: +14756

    ilichkadr > FCSpartakM 27 минут назад

    Ну, так на кой тогда кудрявую деревяшку отправили в аренду? Не тянет или не хочет тянуть?

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    Рейтинг: +14756

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, Анзор, насчет Влашича ты явно загнул!

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    Рейтинг: +63327

    portero 2 часа назад

    чего то понесло...

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    Рейтинг: +92

    kostilio 2 часа назад

    я думал он адекватный ,а видимо ошибся))) и это член комитета по этике)) ужас ))

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    Рейтинг: +832

    Hoahin > kostilio 2 часа назад

    Какая этика, такие и члены.

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