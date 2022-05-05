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  • Кавазашвили: «Крал – деревяшка кудрявая. В РПЛ попадают очень посредственные легионеры»

Кавазашвили: «Крал – деревяшка кудрявая. В РПЛ попадают очень посредственные легионеры»

5 мая 2022, 12:38
13

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на попадание в рейтинг худших трансферов сезона АПЛ Алекса Крала и Николы Влашича, которые до 2021 года выступали в РПЛ.

«В РПЛ попадают очень посредственные легионеры. Кто такой Крал? Деревяшка кудрявая. Правильно, что он попал в список главных разочарований.

Влашич тоже ничего в Европе показать не может. А он считался лучшим легионером РПЛ.

Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев.

Российская молодежь не хуже всяких Кралов, Кофрие. Не нужно к нам все это говно тащить», – сказал Кавазашвили.

  • Прошлым летом Крал и Влашич перешли в «Вест Хэм».
  • Хорвата выкупили у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • Чеха арендовали у «Спартака» до конца сезона.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Крал Алекс Кавазашвили Анзор
Комментарии (13)
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kostilio
1651743684
я думал он адекватный ,а видимо ошибся))) и это член комитета по этике)) ужас ))
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portero
1651743801
чего \то понесло...
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ilichkadr
1651747047
Ну, Анзор, насчет Влашича ты явно загнул!
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NewLife
1651747109
Анзор, сказал А, скажи Б: почему топ игроки не хотят ни за какие деньги ехать в РПЛ. Синитовские леги, купленные за бешеные деньги, для РПЛ топ, а для главных лиг так себе. Объясни Анзор, а потом упражняйся в патриотическом балабольстве.
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gor77
1651750858
М-дя. И кому теперь верить?))))))) Экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич и бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал вошли в рейтинг худших трансферов этого сезона АПЛ по версии ESPN. Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Хорват отличился лишь однажды — против «Уотфорда» в декабре, проведя 18 матчей в премьер-лиге, из которых 6 — в страте. Крал перешел из «Спартака» в «Вест Хэм» на правах аренды в августе 2021-го. Чешский игрок не нанес ни одного удара по мячу за последние 18 игр в английской команде.
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zigbert
1651758788
Ничего удивительного нет если сопоставить АПЛ и РПЛ. Влашич был лидером в ЦСКА а Крал в Спартаке показывал неплохой футбол. Всему виной конкуренция в Вест Хэме, которую они пока не выдерживают.
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САДЫЧОК
1651762909
Наивный старикашка ! К , нам поедут , еще хуже игроки иностранцы !
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