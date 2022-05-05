Кавазашвили: «Крал – деревяшка кудрявая. В РПЛ попадают очень посредственные легионеры»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на попадание в рейтинг худших трансферов сезона АПЛ Алекса Крала и Николы Влашича, которые до 2021 года выступали в РПЛ.

«В РПЛ попадают очень посредственные легионеры. Кто такой Крал? Деревяшка кудрявая. Правильно, что он попал в список главных разочарований.

Влашич тоже ничего в Европе показать не может. А он считался лучшим легионером РПЛ.

Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев.

Российская молодежь не хуже всяких Кралов, Кофрие. Не нужно к нам все это говно тащить», – сказал Кавазашвили.

Прошлым летом Крал и Влашич перешли в «Вест Хэм».

Хорвата выкупили у ЦСКА за 30 миллионов евро.

Чеха арендовали у «Спартака» до конца сезона.

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