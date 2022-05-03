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  • Зарема: «Зачем «Газпром» заплатил УЕФА 210 миллионов? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство?»

Зарема: «Зачем «Газпром» заплатил УЕФА 210 миллионов? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство?»

3 мая 2022, 22:58
67

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о контракте «Газпрома» с УЕФА.

«Для российских спортсменов захлопнули все окна и двери так громко, что пошатнулась, накренилась вся конструкция дворца спорта. Но что мы видим? Вместо того чтобы оперативно начать действовать и спасать то, что еще возможно спасти, РФС подает безумную заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Видимо, сильно верили, что «Газпром», который с 2012 года выплачивал УЕФА сотни миллионов евро спонсорских денег, поможет. Или хотя бы обеспечит место «Зениту» в еврокубках. Удалось договориться лишь о финале Лиги чемпионов в Питере (именно в Питере, а не в «Лужниках» – немаловажная деталь), но и там обломалось.

В открытых источниках нашла цифры – 210 миллионов евро за три года контракта. Просто вдумайтесь в эти цифры! Зачем они это делали? В чем смысл трат? Ведь «Газпром» и так является монополистом в газовой отрасли, поэтому разговоры о том, что узнаваемость бренда повысит конкурентоспособность компании, – бред.

Возможно, цель была другая? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство? Но реальность такова, что и это не помогло. Об успехах «Зенита» в Лиге чемпионов вы и так знаете.

А если б эти полмиллиарда евро были вложены в детско-юношеский спорт, в академии и развитие тренерской школы, строительство полей и манежей? Удивительно, но бюджетное «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем вся система газового магната!» – написала Салихова в блоге на Sports.ru.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Салихова Зарема
Комментарии (67)
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portero
1651608299
Зачем раздали олигархам недра, чтоб шлюхи их кудахтали и жизни всех учили??? Правильно всех чинуш и олигархов к ответу, как в Китае , на стадионе....
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порт
1651608391
До чего же глупая эта бабёнка.
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ZAITZEFF2011
1651608640
Лучше бы считала деньги Федуна, которые он п.р.о.б.з.д.е.л на неудачных легионеров и откаты агентам вместо развития своих воспитанников.
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TOMSON
1651609789
По тоненькому льду Зарема пошла. Федуну то не страшно? Так то и проверить могут кто и на какие миллионы живет и каким образам эти деньги им достались. Прям семья честных бизнесменов.
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TOMSON
1651611477
Блин у Спартака второй бюджет в чемпионате. И команда за 3 тура до конца может оказаться в стыках! Но во всем конечно виноват Газпром.
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GoldPlayFIFARus9
1651611499
Чё она несёт? В группе был Ювентус и Челси, самые сильные соперники какие только могли попасть, Мальмё был в 4-й корзине посева, 4-й, Карл!!! Там почти все клубы уровня Мальмё. Алё, хачиха, на рынке ещё не все арбузы проданы, куда там в футбол то лезть?
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NewLife
1651611668
Вот смешной народ, даже не хотят вникнуть в то, что она написала, а сразу начинают бредить - лишь бы только про Спартак. Она показала, что Газром вломил х. тучу денег УЕФЕ, а она нас забанила и не поморщилась. И еще раз для плохо образованных дурачков экономистов - деньги Лукойла частные, а Газпрома государственные. Газпром перед вами отчитался за 210 млн ваших денег, выкинутых Чеферину под хвост ?
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Добрый Бобер
1651630882
Что-то я , по ходу, зря её раньше не читал - толковая дама.
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JTherry
1651646762
Зарема - зубная боль растратчика казны Миллера...))) вскрывает все его махинации с УЕФой с "народными" бабками... теперь пора заняться его "делишками" Следственному комитету...
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Lenin26
1651649903
Ой дура то какая,у неё команда чуть ли не в зоне стыков,а она такую хрень несёт,её больше беспокоит ,что Зенит снова чемпион,а не то что её команда на грани краха.
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