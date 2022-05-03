Зарема: «Зачем «Газпром» заплатил УЕФА 210 миллионов? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о контракте «Газпрома» с УЕФА.

«Для российских спортсменов захлопнули все окна и двери так громко, что пошатнулась, накренилась вся конструкция дворца спорта. Но что мы видим? Вместо того чтобы оперативно начать действовать и спасать то, что еще возможно спасти, РФС подает безумную заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Видимо, сильно верили, что «Газпром», который с 2012 года выплачивал УЕФА сотни миллионов евро спонсорских денег, поможет. Или хотя бы обеспечит место «Зениту» в еврокубках. Удалось договориться лишь о финале Лиги чемпионов в Питере (именно в Питере, а не в «Лужниках» – немаловажная деталь), но и там обломалось.

В открытых источниках нашла цифры – 210 миллионов евро за три года контракта. Просто вдумайтесь в эти цифры! Зачем они это делали? В чем смысл трат? Ведь «Газпром» и так является монополистом в газовой отрасли, поэтому разговоры о том, что узнаваемость бренда повысит конкурентоспособность компании, – бред.

Возможно, цель была другая? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство? Но реальность такова, что и это не помогло. Об успехах «Зенита» в Лиге чемпионов вы и так знаете.

А если б эти полмиллиарда евро были вложены в детско-юношеский спорт, в академии и развитие тренерской школы, строительство полей и манежей? Удивительно, но бюджетное «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем вся система газового магната!» – написала Салихова в блоге на Sports.ru.

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