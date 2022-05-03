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Зарема: «Зачем «Газпром» заплатил УЕФА 210 миллионов? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о контракте «Газпрома» с УЕФА.

«Для российских спортсменов захлопнули все окна и двери так громко, что пошатнулась, накренилась вся конструкция дворца спорта. Но что мы видим? Вместо того чтобы оперативно начать действовать и спасать то, что еще возможно спасти, РФС подает безумную заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Видимо, сильно верили, что «Газпром», который с 2012 года выплачивал УЕФА сотни миллионов евро спонсорских денег, поможет. Или хотя бы обеспечит место «Зениту» в еврокубках. Удалось договориться лишь о финале Лиги чемпионов в Питере (именно в Питере, а не в «Лужниках» – немаловажная деталь), но и там обломалось.

В открытых источниках нашла цифры – 210 миллионов евро за три года контракта. Просто вдумайтесь в эти цифры! Зачем они это делали? В чем смысл трат? Ведь «Газпром» и так является монополистом в газовой отрасли, поэтому разговоры о том, что узнаваемость бренда повысит конкурентоспособность компании, – бред.

Возможно, цель была другая? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство? Но реальность такова, что и это не помогло. Об успехах «Зенита» в Лиге чемпионов вы и так знаете.

А если б эти полмиллиарда евро были вложены в детско-юношеский спорт, в академии и развитие тренерской школы, строительство полей и манежей? Удивительно, но бюджетное «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем вся система газового магната!» – написала Салихова в блоге на Sports.ru.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sports.ru

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03.05.2022 22:58
Комментарии19
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    Рейтинг: +13735

    NewLife 15 минут назад

    Вот смешной народ, даже не хотят вникнуть в то, что она написала, а сразу начинают бредить - лишь бы только про Спартак. Она показала, что Газром вломил х. тучу денег УЕФЕ, а она нас забанила и не поморщилась. И еще раз для плохо образованных дурачков экономистов - деньги Лукойла частные, а Газпрома государственные. Газпром перед вами отчитался за 210 млн ваших денег, выкинутых Чеферину под хвост ?

    1
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    Рейтинг: +5630

    GoldPlayFIFARus9 18 минут назад

    Чё она несёт? В группе был Ювентус и Челси, самые сильные соперники какие только могли попасть, Мальмё был в 4-й корзине посева, 4-й, Карл!!! Там почти все клубы уровня Мальмё. Алё, хачиха, на рынке ещё не все арбузы проданы, куда там в футбол то лезть?

    3
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    Рейтинг: +5105

    TOMSON 19 минут назад

    Блин у Спартака второй бюджет в чемпионате. И команда за 3 тура до конца может оказаться в стыках! Но во всем конечно виноват Газпром.

    1
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    Рейтинг: +5105

    TOMSON 28 минут назад

    Так-то смешно конечно. Понятно, что группа с Мальме из 4 корзины, но чемпион Италии и победитель ЛЧ на халяву явно не похоже. Но об этом как-то не упоминается. Как и собственно отвратительное управление Спартаком. Зенит хоть на качественных игроков тратит. Команда с каждым сезоном становится сильнее. Чем занимается Спартак мне не понятно.

    1
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    Рейтинг: +10032

    Alekxei Z. 37 минут назад

    Зарема Лучшая !!!!

    1
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    Рейтинг: +5105

    TOMSON 47 минут назад

    По тоненькому льду Зарема пошла. Федуну то не страшно? Так то и проверить могут кто и на какие миллионы живет и каким образам эти деньги им достались.
    Прям семья честных бизнесменов.

    2
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    Рейтинг: +10032

    Alekxei Z. > TOMSON 36 минут назад

    Нет.
    Честные только в Питере. в"Озере".

    2
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    Рейтинг: +5105

    TOMSON > Alekxei Z. 33 минуты назад

    Честных нет нигде.

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    Рейтинг: +1387

    Parham > TOMSON 11 минут назад

    Даже твоя ЗП?

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    Рейтинг: +5105

    TOMSON > Parham 6 минут назад

    ???

    0
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    Рейтинг: +54

    fakeid 51 минуту назад

    за 5 туров группы лч челси пропустили всего 1 гол. приехали в питер - сразу получили 3. а она всё про мальмё визжит, как местный дубина. и про детишег — как будто газпром в них мало вкладывает. такая тупорылейшая овца, что даже начинаю понимать, как она сошлась с фердуном.

    2
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    Рейтинг: +16087

    paracetamol 52 минуты назад

    Спартак отдает миллионы евро на покупку г-футболистов, а потом спокойно пилит разницу, об это Зарема скромно умолчала. Видимо, часть опилок потратила на косметику!

    2
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    Рейтинг: +1362

    Хейтер Аларм 56 минут назад

    вот тут я согласен на все 100! но федун тоже мастер сливать народное бабло..так что...

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    Рейтинг: +628

    Symbol > Хейтер Аларм 21 минуту назад

    Вот прям пасс пришлось вспомнить от сайта, чтоб тебе ответить, назови долю государства в Лукойле и Газпроме. И потом поговорим, про Народное достояние

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    Рейтинг: +54

    fakeid 57 минут назад

    бомбит зарембу) такая тупорылая)) вот хотя бы из открытых источников:

    "Если разрыв с Газпромом случится, то УЕФА лишится ежегодных 40 миллионов евро."

    https://bombardir.ru/news/646974

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