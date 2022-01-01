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Чемпион Шотландии напрямую выйдет в групповой этап ЛЧ вместо «Зенита»

Чемпион Шотландии получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Эта команда напрямую выйдет в указанную стадию турнира вместо дисквалифицированного «Зенита».

  • В ШПЛ за 3 тура до конца чемпионата лидирует «Селтик».
  • На 2-м месте идет «Рейнджерс» с 6-очковым отставанием.
  • УЕФА отстранил все российские клубы от участия в еврокубках на следующий сезон.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: сайт УЕФА

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Сегодня, 21:33
Комментарии2
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    Рейтинг: +11323

    BRO_football 1 час назад

    Почему именно чемпион Шотландии, непонятно. Видимо, взамен они должны будут слить матч сборной Украины.

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    Рейтинг: +861

    сутулая собака и лисы > BRO_football 36 минут назад

    шотландцы сейчас обогнали россию в таблице уефа, без клубов рпл так же переназначат квоты.
    заголовок новости крайне тупой.

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