Чемпион Шотландии напрямую выйдет в групповой этап ЛЧ вместо «Зенита»

Почему именно чемпион Шотландии, непонятно. Видимо, взамен они должны будут слить матч сборной Украины.
Чемпион Шотландии получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
Эта команда напрямую выйдет в указанную стадию турнира вместо дисквалифицированного «Зенита».
- В ШПЛ за 3 тура до конца чемпионата лидирует «Селтик».
- На 2-м месте идет «Рейнджерс» с 6-очковым отставанием.
- УЕФА отстранил все российские клубы от участия в еврокубках на следующий сезон.
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