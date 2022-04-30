Гаджиев: «Рубин» проиграл «Сочи» 0:6? Проблема не в Слуцком, он соответствует РПЛ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Рубина» в 27-м туре РПЛ от «Сочи» (0:6). По его мнению, дело не в главном тренере казанцев Леониде Слуцком.

«Совсем недавно Слуцкий говорил, что команды нет. А в футболе это главное. Команда – это коллектив единомышленников, который готов играть на пределе своих возможностей в любой ситуации, если этого нет, то получается 0:6. Понятно, что бывает случайность, неготовность. Но в данном случае Слуцкий четко определил состояние своего коллектива.

Стоит ли руководству казанцев разрывать контракт с главным тренером? Проблема не в Слуцком, его квалификация соответствует Премьер-лиге. Если же он сам почувствовал потерю интереса, тогда ему надо уходить из «Рубина», – сказал Гаджиев.

У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.

«Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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