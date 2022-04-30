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  • Гаджиев: «Рубин» проиграл «Сочи» 0:6? Проблема не в Слуцком, он соответствует РПЛ»

Гаджиев: «Рубин» проиграл «Сочи» 0:6? Проблема не в Слуцком, он соответствует РПЛ»

30 апреля 2022, 19:51
5

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Рубина» в 27-м туре РПЛ от «Сочи» (0:6). По его мнению, дело не в главном тренере казанцев Леониде Слуцком.

«Совсем недавно Слуцкий говорил, что команды нет. А в футболе это главное. Команда – это коллектив единомышленников, который готов играть на пределе своих возможностей в любой ситуации, если этого нет, то получается 0:6. Понятно, что бывает случайность, неготовность. Но в данном случае Слуцкий четко определил состояние своего коллектива.

Стоит ли руководству казанцев разрывать контракт с главным тренером? Проблема не в Слуцком, его квалификация соответствует Премьер-лиге. Если же он сам почувствовал потерю интереса, тогда ему надо уходить из «Рубина», – сказал Гаджиев.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ 2. Группа 1 Рубин Сочи Гаджиев Гаджи Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1651340197
Слуцкий в РПЛ это топ. Кто бы что не говорил.
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житель СПб
1651342054
Гаджиеву что, на кефир перестало хватать? Стал давать очень странные интервью.
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Enter2006
1651344925
Леонид Викторович, Вас все уважают, Вы классный специалист, но "вас на всех не хватит"... Здоровья Вам и удачи! Очень хороший тренер!
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anjaneri
1652835720
Рубинзоны сливают СлуЦСКАга, но может выйти так, что сама комманада сольется.
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