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Гаджиев: «Рубин» проиграл «Сочи» 0:6? Проблема не в Слуцком, он соответствует РПЛ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Рубина» в 27-м туре РПЛ от «Сочи» (0:6). По его мнению, дело не в главном тренере казанцев Леониде Слуцком.

«Совсем недавно Слуцкий говорил, что команды нет. А в футболе это главное. Команда – это коллектив единомышленников, который готов играть на пределе своих возможностей в любой ситуации, если этого нет, то получается 0:6. Понятно, что бывает случайность, неготовность. Но в данном случае Слуцкий четко определил состояние своего коллектива.

Стоит ли руководству казанцев разрывать контракт с главным тренером? Проблема не в Слуцком, его квалификация соответствует Премьер-лиге. Если же он сам почувствовал потерю интереса, тогда ему надо уходить из «Рубина», – сказал Гаджиев.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2776

    Enter2006 4 минуты назад

    Леонид Викторович, Вас все уважают, Вы классный специалист, но "вас на всех не хватит"... Здоровья Вам и удачи! Очень хороший тренер!

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    Рейтинг: +15405

    житель СПб 52 минуты назад

    Гаджиеву что, на кефир перестало хватать? Стал давать очень странные интервью.

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    Рейтинг: +7176

    R_a_i_n 1 час назад

    Слуцкий в РПЛ это топ. Кто бы что не говорил.

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