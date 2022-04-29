Газизов – об отказе от выкупа Урунова: «Суд со «Спартаком» не имеет к этому отношения»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что башкирский клуб не хочет выкупать полузащитника Остона Урунова у «Спартака».

«Давайте сначала закончим чемпионат, потом будем говорить об этом. Никакой информации пока нет.

Повлияет ли на решение судебное разбирательство со «Спартаком»? Это не имеет никакого отношения, это совсем разные вещи. Я не вижу в этом связи», — сказал Газизов.

В этом сезоне Урунов провел 12 матчей, голевыми действиями не отличался.

Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.

Сумма его выкупа – 1 миллион евро.

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