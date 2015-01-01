Газизов – об отказе от выкупа Урунова: «Суд со «Спартаком» не имеет к этому отношения»

12 матчей - 0 результативных действий. Какой уж тут выкуп за 1 лям, тем более для скромной в финансах Уфы. Пора либо в ФНЛ, либо домой в Узбекистан
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что башкирский клуб не хочет выкупать полузащитника Остона Урунова у «Спартака».
«Давайте сначала закончим чемпионат, потом будем говорить об этом. Никакой информации пока нет.
Повлияет ли на решение судебное разбирательство со «Спартаком»? Это не имеет никакого отношения, это совсем разные вещи. Я не вижу в этом связи», — сказал Газизов.
- В этом сезоне Урунов провел 12 матчей, голевыми действиями не отличался.
- Контракт узбека со «Спартаком» действует до 2025 года.
- Сумма его выкупа – 1 миллион евро.
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