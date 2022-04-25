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Семак – о победе над «Краснодаром»: «Не все просто, не все идеально, но абсолютно заслуженно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии после выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Мы создали сегодня много моментов и заслуженно победили. Хотя не идеально сыграли, особенно в обороне.

И в первом тайме было пару моментов, в которых не разобрались – это рикошет Дугласа, который чуть не привел к пропущенному мячу, и еще один очень опасный момент создал «Краснодар».

Во втором тайме играли лучше, контролировали игру ровно до того момента, пока не пропустили. После этого градус игры повысился и периодически давление начали создавать игроки «Краснодара» у наших ворот.

Поэтому нужен был гол, чтобы обезопасить себя от нервной концовки. Хорошо, что мы его забили. А так, сложная и напряженная победа, но других, как правило, и не бывает.

Поздравляю ребят: не все просто, не все идеально, но абсолютно заслуженно. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.

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Источник: сайт «Зенита»

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