Сын главного инвестора «Химок» Садыгов забил с центра поля. Он отличился во втором своем матче подряд

Форвард «Химок» Илья Садыгов забил «Крыльям Советов» в 26-м туре РПЛ (4:1). Футболист отправил мяч с центра поля в пустые ворота.

Садыгов отличился во втором своем матче подряд. 9 апреля он забил ЦСКА (4:2).

21-летний игрок – сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

У Садыгова в сезоне РПЛ 8 матчей, 2 гола.

Садыгов стоит 150 тысяч евро.

Сын главного инвестора «Химок» забил в ворота ЦСКА – до этого матча он никогда не играл в старте в РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут