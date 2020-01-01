Сын главного инвестора «Химок» забил в ворота ЦСКА – до этого матча он никогда не играл в старте в РПЛ

В конце игры на замену вообще вышел сын главного тренера.

Предприниматель Туфан Садыгов – главный инвестор «Химок». Он помогает клубу примерно с осени 2020 года. В тот момент об этом появились первые новости. Сейчас в «Химках» играет его сын Илья Садыгов. В январе 2022-го о нем рассказывал Владимир Габулов: «Никакого специального статуса у него нет – тот же, что у всех остальных ребят. Все зависит от Ильи».

Перед матчем «Химки» – ЦСКА появились слухи и инсайды о недовольстве внутри команды. «РБ Спорт» писал, что несколько футболистов «Химок» выступают против появления в старте форварда Ильи Садыгова. Это не помешало главному тренеру Сергею Юрану выпустить Садыгова с первых минут. Он продержал его на поле всего один тайм, но Садыгов успел забить.

Он замкнул прострел перед пустыми воротами. Еще попал на такие кадры, где вел мяч:

Детали этого достижения:

Илья Садыгов никогда не играл в старте в РПЛ. До этого он провел в чемпионате 29 минут за шесть игр без любых результативных действий;

Зато в Кубке России Садыгов уже дважды выходил за «Химки» в стартовом составе. Оба выхода были осенью, когда Юрана в клубе не было;

Садыгов попал в «Химки» летом 2021 года. Поднялся из «Долгопрудного», за который играл в ПФЛ, был капитаном и забил четыре гола за 23 матча;

«Химки» не проигрывали в основное время в любом турнире, если Садыгов выходил в старте. Игра с ЦСКА завершилась их победой со счетом 4:2.

После матча с ЦСКА Юран сказал, что нужно смотреть на табло. Так он прокомментировал информацию о недовольстве Садыговым среди игроков «Химок». Отдельно о перспективах Садыгова рассказывал Роман Терюшков – член клубного наблюдательного совета. Он прогнозирует, что «Химки» будут много использовать молодежь и называет это желанием клуба.

В «Химках» есть еще один неожиданный герой, который вышел на поле в конце матча против ЦСКА. Это 24-летний защитник Артем Юран – сын Сергея Юрана. Ранее он никогда не появлялся на уровне РПЛ даже на замену, а в этом сезоне вообще играл только за «Ротор-2» в ФНЛ-2. До этого Артем Юран выступал за «Зоркий», где как раз работал его отец.

Сергей Юран называл сына игроком ротации состава «Химок». После игры с ЦСКА он прокомментировал ситуацию так: «Понятие сына не должно присутствовать у тренера. Есть игрок. На этом точка». Transfermarkt пишет, что Садыгов и Юран всегда меняли клубы только свободными агентами. У обоих действуют соглашения с «Химками» и на следующий сезон.