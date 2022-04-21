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«Зенит» никогда не интересовался Осипенко («Р-Спорт»)

Защитник «Ростова» Максим Осипенко не перейдет в «Зенит».

Клуб из Петербурга не интересовался ранее и не интересуется защитником сборной России, сообщил «Р-Спорт» источник в «Зените».

Ранее сообщалось, что Осипенко рассматривается в качестве возможной замены Деяну Ловрену. Metaratings отмечал, что 27-летний футболист давно нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

  • Осипенко провел 24 матча в этом сезоне РПЛ, забил 2 гола.
  • Он вызывался на мартовский сбор национальной команды.
  • Контракт Осипенко с «Ростовом» истекает в 2024 году.

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Источник: «Р-Спорт»

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