«Такое дерьмо иногда случается»: Круговой извинился за незабитый пенальти в матче с «Аланией»

Защитник «Зенита» Данил Круговой обратился к болельщикам после вылета команды из Кубка России.

«Алания» выбила петербуржцев в 1/4 финала турнира.

«Зенит» проиграл в серии пенальти.

Круговой не реализовал решающий 11-метровый.

«Уважаемые болельщики! Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое дерьмо иногда случается.

Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем всe, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше Кубка!» – написал Круговой в своем телеграм-канале.