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«Такое дерьмо иногда случается»: Круговой извинился за незабитый пенальти в матче с «Аланией»

Защитник «Зенита» Данил Круговой обратился к болельщикам после вылета команды из Кубка России.

  • «Алания» выбила петербуржцев в 1/4 финала турнира.
  • «Зенит» проиграл в серии пенальти.
  • Круговой не реализовал решающий 11-метровый.

«Уважаемые болельщики! Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое дерьмо иногда случается.

Спасибо каждому за поддержку. В следующем году сделаем всe, чтобы реабилитироваться за осечку в этом розыгрыше Кубка!» – написал Круговой в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Данила Кругового

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Комментарии4
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    Рейтинг: +534

    Suvorov51 39 минут назад

    Да вы постоянное дерьмо. особенно выши выскачки типа Буланова. Флюгера. Мишки -Шляпы. ну и самый смачный Медвидь. вы давно дерьмо

    1
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    Рейтинг: +16540

    Garrincha58 1 час назад

    сам себя и замазал в этом д...ме и остальных то же хотя есть ещё один "пеналтыст", который продлил контракт и в ус не дует сразу форму потерял и ещё кое что

    0
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    Рейтинг: +927

    Дубина 1 час назад

    Бомбануло?

    0
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    Рейтинг: +694

    NIK32RUS 1 час назад

    По морде было видно что не забьет!

    2
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