«Локо», «Динамо», «Сочи», «Арсенал» и «Нижний Новгород» намерены провести летние сборы в России

Несколько клубов РПЛ не планируют готовиться к следующему сезону за границей.

«Летние сборы мы планируем провести в России», – сказал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

«Думаю, что летние сборы будем проводить в Сочи», – заявил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Мы еще не определились, где будем проводить летние сборы. Но со своей стороны скажу, что наша инфраструктура внутри области позволяет провести сборы в Нижнем Новгороде», – отметил генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

Также вариант с подготовкой внутри России рассматривают «Динамо» и «Арсенал». Москвичи – на базе в Новогорске, а туляки – в Подмосковье.