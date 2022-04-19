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«Локо», «Динамо», «Сочи», «Арсенал» и «Нижний Новгород» намерены провести летние сборы в России

Несколько клубов РПЛ не планируют готовиться к следующему сезону за границей.

«Летние сборы мы планируем провести в России», – сказал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

«Думаю, что летние сборы будем проводить в Сочи», – заявил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Мы еще не определились, где будем проводить летние сборы. Но со своей стороны скажу, что наша инфраструктура внутри области позволяет провести сборы в Нижнем Новгороде», – отметил генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

Также вариант с подготовкой внутри России рассматривают «Динамо» и «Арсенал». Москвичи – на базе в Новогорске, а туляки – в Подмосковье.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15932

    paracetamol 3 минуты назад

    Сочи-то еще куда ехать?

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