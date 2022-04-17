Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»

17 апреля 2022, 18:23
15

«Крылья Советов» дома победили «Краснодар» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Голы забили Владислав Сарвели и Максим Глушенков.

Самарцы набрали 38 очков и поднялись на седьмое место в чемпионате. «Краснодар» занимает пятую строчку (39 очков).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 24; 2:0 – Глушенков, 53.

Крылья Советов: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Соколов, 82), Якуба (Витюгов, 73), Ежов (Липовой, 85), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 74), Сарвели (Пиняев, 74).

Краснодар: Сафонов, Чернов (Волков, 46), Мартынович (Литвинов, 46), Бородин (Сорокин, 81), Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов (Мацукатов, 46), Ильин (Самко, 70), Манелов, Олусегун.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1650209279
Крылья с победой заслуженной, жаль что их засуживают в некоторых играх...
Ответить
GoLenaStop
1650209313
КС выиграл у КРА по всем параметрам. Прямо так - КРЯКНУЛ! Ваня Ломаев - лучший! Спасибо всем за игру.
Ответить
ySS
1650209829
Крылья с победой! Мапет-шоу на курорте не дало посмотреть второй тайм)
Ответить
житель СПб
1650210222
Краснодар - разочаровывает. Как же так-то? Как можно так играть? Неужели все только на иностранцах держалось? Не поверю. И Сафонов играл плохо! Видимо, что-то с психологией в команде происходит... Жаль!
Ответить
SpartakMoskwa
1650211112
Краснодару тяжелее всего пришлось в это время, глубоко надеюсь что все у них наладится
Ответить
Беспонтий
1650211586
этакими темпами пиняева диабет обширный хватит откуда сила у крыльев берётся
Ответить
Fusballer
1650214408
Крылышек с победой! А вообще приятно видеть почти сто процентов российских флагов рядом с игроками)
Ответить
Январь 59
1650214606
Да сегодня быки были слабее Крылышек. Но тем не менее при таких потерях 8 игроков основы и весь тренерский штаб- это даже не Рубин , где ушли 5 человек.
Ответить
zigbert
1650215968
Крылья Советов с победой! Очень уверенно провела команда весь матч. Хотя команда лишается своих лидеров, игра Крылышек не меняется, появляются новые игроки, которые не ослабляют ее. Краснодару конечно сейчас приходится еще более трудно. Потеря многих ведущих игроков не могла не сказаться на игре но за счет работоспособности стремятся выглядеть не хуже других команд РПЛ.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1650223113
Не думаю, что для быков потеря этих очков провал. Они в безопасной зоне. Интереснее будет посмотреть на клуб в новом сезоне- по осени. Что будет для РПЛ новый сезон совсем не понятно. Из этой Европы надо уходить. Шведы, поляки прибалты, голландцы , хорваты, чехи, да и все остальные просто дышат ненавистью к России.
Ответить
Главные новости
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+