РПЛ. «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»

Крылья Советов с победой! Очень уверенно провела команда весь матч. Хотя команда лишается своих лидеров, игра Крылышек не меняется, появляются новые игроки, которые не ослабляют ее. Краснодару конечно сейчас приходится еще более трудно. Потеря многих ведущих игроков не могла не сказаться на игре но за счет работоспособности стремятся выглядеть не хуже других команд РПЛ.
«Крылья Советов» дома победили «Краснодар» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Голы забили Владислав Сарвели и Максим Глушенков.
Самарцы набрали 38 очков и поднялись на седьмое место в чемпионате. «Краснодар» занимает пятую строчку (39 очков).
Россия. РПЛ. 25-й тур
Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сарвели, 24; 2:0 – Глушенков, 53.
Крылья Советов: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Соколов, 82), Якуба (Витюгов, 73), Ежов (Липовой, 85), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 74), Сарвели (Пиняев, 74).
Краснодар: Сафонов, Чернов (Волков, 46), Мартынович (Литвинов, 46), Бородин (Сорокин, 81), Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов (Мацукатов, 46), Ильин (Самко, 70), Манелов, Олусегун.