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РПЛ. «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» дома победили «Краснодар» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Голы забили Владислав Сарвели и Максим Глушенков.

Самарцы набрали 38 очков и поднялись на седьмое место в чемпионате. «Краснодар» занимает пятую строчку (39 очков).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 24; 2:0 – Глушенков, 53.

Крылья Советов: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Соколов, 82), Якуба (Витюгов, 73), Ежов (Липовой, 85), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 74), Сарвели (Пиняев, 74).

Краснодар: Сафонов, Чернов (Волков, 46), Мартынович (Литвинов, 46), Бородин (Сорокин, 81), Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов (Мацукатов, 46), Ильин (Самко, 70), Манелов, Олусегун.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 18:23
Комментарии14
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    Рейтинг: +95499

    zigbert 30 минут назад

    Крылья Советов с победой! Очень уверенно провела команда весь матч. Хотя команда лишается своих лидеров, игра Крылышек не меняется, появляются новые игроки, которые не ослабляют ее. Краснодару конечно сейчас приходится еще более трудно. Потеря многих ведущих игроков не могла не сказаться на игре но за счет работоспособности стремятся выглядеть не хуже других команд РПЛ.

    0
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    Рейтинг: +2093

    Январь 59 53 минуты назад

    Да сегодня быки были слабее Крылышек. Но тем не менее при таких потерях 8 игроков основы и весь тренерский штаб- это даже не Рубин , где ушли 5 человек.

    1
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    Рейтинг: +13182

    Fusballer 56 минут назад

    Крылышек с победой! А вообще приятно видеть почти сто процентов российских флагов рядом с игроками)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1431

    Беспонтий 1 час назад

    этакими темпами пиняева диабет обширный хватит
    откуда сила у крыльев берётся

    3
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    Рейтинг: +357

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Краснодару тяжелее всего пришлось в это время, глубоко надеюсь что все у них наладится

    2
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб 2 часа назад

    А Крылья - это круто! Молодцы! Реально являются одним из лидеров РПЛ. Это - на заметку тем, кто говорит, что на периферии хорошую команду не создать...

    0
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб 2 часа назад

    Краснодар - разочаровывает. Как же так-то? Как можно так играть? Неужели все только на иностранцах держалось? Не поверю. И Сафонов играл плохо! Видимо, что-то с психологией в команде происходит... Жаль!

    0
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    Рейтинг: +2093

    Январь 59 > житель СПб 56 минут назад

    Восемь человек основы это что мало? Ну давай из Зенита уберем всех 8 иностранцев. И что покажут Дзюба, Мостовой,Круговой в обществе с игроками Зенит2?

    1
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    Рейтинг: +15160

    житель СПб > Январь 59 28 минут назад

    Краснодар то обыграют! Это - во-первых. А во вторых - я ведь про Сафонова написал, который в обоих голах виноват - а он лучший вратарь страны, лучше Кержакова.

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    Рейтинг: +4640

    ySS 2 часа назад

    Крылья с победой!
    Мапет-шоу на курорте не дало посмотреть второй тайм)

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    Рейтинг: +3459

    ААМ 2 часа назад

    Молодцы Крылья. Так держать!

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    Рейтинг: +882

    Юрэс 2 часа назад

    Даже МНЕ ПОХ ,Абсолютно ПОХ

    0
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