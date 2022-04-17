РПЛ. «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» дома победили «Краснодар» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Голы забили Владислав Сарвели и Максим Глушенков.

Самарцы набрали 38 очков и поднялись на седьмое место в чемпионате. «Краснодар» занимает пятую строчку (39 очков).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 24; 2:0 – Глушенков, 53.

Крылья Советов: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Соколов, 82), Якуба (Витюгов, 73), Ежов (Липовой, 85), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 74), Сарвели (Пиняев, 74).

Краснодар: Сафонов, Чернов (Волков, 46), Мартынович (Литвинов, 46), Бородин (Сорокин, 81), Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов (Мацукатов, 46), Ильин (Самко, 70), Манелов, Олусегун.

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