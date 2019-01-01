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Джикия: «Хочу, чтобы российским тренерам больше доверяли. Их немного недооценивают»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил российских и иностранных тренеров.

– В футболе есть разница между российской тренерской школой и иностранной?

– Достаточно тяжелый вопрос. Но то, что российских тренеров немного недооценивают, – есть такое.

Мне бы хотелось, чтобы российским тренерам больше доверяли. Я не против иностранцев.

Что касается подхода, то это разные школы. Есть команды, где подойдет европейский тренер, а где-то – российский. Это все точечно надо делать.

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Источник: ютуб-канал «Больше спорта»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +387

    SLADE2019 3 часа назад

    Тебе то, что? Тебя и российские, и иностранные тренеры в основной состав ставят, хотя давно пора замену искать.

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