Джикия: «Хочу, чтобы российским тренерам больше доверяли. Их немного недооценивают»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил российских и иностранных тренеров.

– В футболе есть разница между российской тренерской школой и иностранной?

– Достаточно тяжелый вопрос. Но то, что российских тренеров немного недооценивают, – есть такое.

Мне бы хотелось, чтобы российским тренерам больше доверяли. Я не против иностранцев.

Что касается подхода, то это разные школы. Есть команды, где подойдет европейский тренер, а где-то – российский. Это все точечно надо делать.