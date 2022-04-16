Джикия: «Хочу, чтобы российским тренерам больше доверяли. Их немного недооценивают»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил российских и иностранных тренеров.
– В футболе есть разница между российской тренерской школой и иностранной?
– Достаточно тяжелый вопрос. Но то, что российских тренеров немного недооценивают, – есть такое.
Мне бы хотелось, чтобы российским тренерам больше доверяли. Я не против иностранцев.
Что касается подхода, то это разные школы. Есть команды, где подойдет европейский тренер, а где-то – российский. Это все точечно надо делать.
- Сейчас «Спартак» возглавляет итальянец Паоло Ваноли.
- До него с командой работали португалец Руй Витория и немец Доменико Тедеско.
- Последним российским тренером в «Спартаке» был Олег Кононов. Его уволили в сентябре 2019 года.
Источник: ютуб-канал «Больше спорта»