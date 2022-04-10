Божович: «Вопросов по судейству нет, Безбородов – один из лучших в России»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:3).

«Мы мало контролировали мяч. Приходилось отбиваться во втором тайме. Мы много потеряли в единоборстве. Первый тайм был неплохой, но «Спартак» заслужил победу по итогу второго тайма.

Отмененный гол? Если судья отменил, что я могу сказать? Я не хочу это комментировать. Судья – один из лучших в России. У меня есть вопросы к VAR. Хотели придумать какой-то пенальти. Вот это не понятно. А во всем остальном – вопросов нет», – сказал Божович.