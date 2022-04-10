Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

Божович: «Вопросов по судейству нет, Безбородов – один из лучших в России»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:3).

«Мы мало контролировали мяч. Приходилось отбиваться во втором тайме. Мы много потеряли в единоборстве. Первый тайм был неплохой, но «Спартак» заслужил победу по итогу второго тайма.

Отмененный гол? Если судья отменил, что я могу сказать? Я не хочу это комментировать. Судья – один из лучших в России. У меня есть вопросы к VAR. Хотели придумать какой-то пенальти. Вот это не понятно. А во всем остальном – вопросов нет», – сказал Божович.

Новости по теме
Безбородов – о том, что Кангва назвал его дерьмом: «Пусть РФС реагирует» 1
Жиго: «Я не симулировал. Это сто процентов не гол»
Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками» 18
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

10.04.2022 20:42
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16416

    Garrincha58 10 часов назад

    Божович понял, что вылет не избежен и не стал ничего плохого про Б..... говорить

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11