Семин: «Создание Кубка РПЛ – отличная идея»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможное учреждение Кубка РПЛ. Он за.

«Это отличная идея. Станет больше игр, станет больше игровой практики. Повысится интерес, если сделать его с материальной выгодой, и тогда турнир будет очень хорошим», – сказал Семин.