Семин: «Создание Кубка РПЛ – отличная идея»

Не понял нытья в предыдущих постах. Больше футбола-чем плохо?
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможное учреждение Кубка РПЛ. Он за.
«Это отличная идея. Станет больше игр, станет больше игровой практики. Повысится интерес, если сделать его с материальной выгодой, и тогда турнир будет очень хорошим», – сказал Семин.
- Сейчас Россия отстранена от международного футбола.
- Вопрос Кубка РПЛ может обсудить на следующей неделе специальная рабочая группа.
- РПЛ существует более 20 лет.