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Семин: «Создание Кубка РПЛ – отличная идея»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможное учреждение Кубка РПЛ. Он за.

«Это отличная идея. Станет больше игр, станет больше игровой практики. Повысится интерес, если сделать его с материальной выгодой, и тогда турнир будет очень хорошим», – сказал Семин.

  • Сейчас Россия отстранена от международного футбола.
  • Вопрос Кубка РПЛ может обсудить на следующей неделе специальная рабочая группа.
  • РПЛ существует более 20 лет.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +225

    Азбука 6 часов назад

    Не понял нытья в предыдущих постах. Больше футбола-чем плохо?

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    Рейтинг: +880

    jek718875 8 часов назад

    Старичок разговорился,видимо собирается работать на МАТЧ ТВ

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    Рейтинг: +26564

    Боцман59rus 12 часов назад

    _ да да, прям запрыгали от радости футболисы с болельщиками, смотреть на это позор и цирк, в том числе и судейский, теперь еще и в формате кубка лиги, перспектива более чем странная, даже удручаящая>)))

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