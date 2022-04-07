Бензема и Де Брюйне – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, вингер «Ливерпуля» Луис Диас и хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо.
- Бензема оформил хет-трик в матче с «Челси» (3:1);
- Де Брюйне – автор победного гола в ворота «Атлетико» (1:0);
- Ло Чельсо полностью провел игру с «Баварией» (1:0), но результативными действиями не отличался;
- Диас забил сам и сделал ассист во встрече с «Бенфикой» (3:1).
Источник: сайт УЕФА