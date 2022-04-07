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Бензема и Де Брюйне – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Это нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, вингер «Ливерпуля» Луис Диас и хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо.

  • Бензема оформил хет-трик в матче с «Челси» (3:1);
  • Де Брюйне – автор победного гола в ворота «Атлетико» (1:0);
  • Ло Чельсо полностью провел игру с «Баварией» (1:0), но результативными действиями не отличался;
  • Диас забил сам и сделал ассист во встрече с «Бенфикой» (3:1).

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Источник: сайт УЕФА

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07.04.2022 07:23
Комментарии4
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 16:23

    Выбор очевиден - Бензема!

    0
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    Рейтинг: +233

    russkiisergei 7 апреля, 10:19

    Вроде всё очевидно!!!

    1
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    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 09:48

    однозначно карим

    1
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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 7 апреля, 08:36

    На этой недели у Карима нету соперников, просто волшебник....

    3
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