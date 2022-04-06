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Эмери – об экс-игроках «Тоттенхэма» в «Вильярреале»: «Здесь они могут что-нибудь выиграть»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал наличие в команде бывших футболистов «Тоттенхэма». По его мнению, в отличие от лондонского клуба, его команда претендует на трофеи.

«В «Вильярреале» они могут что-нибудь выиграть. «Тоттенхэм» в течение лет не выигрывает ничего, ни одного трофея», – сказал Эмери.

  • Из нынешнего состава «Вильярреала» за «Тоттенхэм» раньше выступали Хуан Фойт, Серж Орье, Этьен Капу, Джованни Ло Чельсо.
  • «Вильярреал» – действующий победитель Лиги Европы.
  • «Тоттенхэм» последний раз брал трофей в 2008 году – Кубок английской лиги.

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Источник: твиттер ESPN FC

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06.04.2022 21:46
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