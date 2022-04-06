Эмери – об экс-игроках «Тоттенхэма» в «Вильярреале»: «Здесь они могут что-нибудь выиграть»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал наличие в команде бывших футболистов «Тоттенхэма». По его мнению, в отличие от лондонского клуба, его команда претендует на трофеи.

«В «Вильярреале» они могут что-нибудь выиграть. «Тоттенхэм» в течение лет не выигрывает ничего, ни одного трофея», – сказал Эмери.