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Семак – о травмах: «Надеюсь, Вендел будет готов к следующей игре. Караваев выпал на более длительный срок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах.

«У нас выбыли Караваев и Вендел за несколько дней до игры [с «Сочи»] – игроки, которые важны с точки зрения развития атаки.

Надеюсь, Вендел будет готов к следующей игре. Караваев выпал на более длительный срок.

На сколько – станет известно на этой неделе, – сказал Семак.

  • В этом сезоне Вендел забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 29 играх.
  • Караваев сделал 4 голевые передачи в 24 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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